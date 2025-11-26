विज्ञापन
विशेष लिंक

तुलसी के पत्ते रोज खाने से क्या होता है? नुकसान जान करने लगेंगे सही इस्तेमाल, जानिए कब और कैसे खाएं

Basil Leaves Benefits and Side Effects: तुलसी के पत्ते रोज खाने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? इसके क्या फायदे और नुकसान हैं और इसे कब और किस तरह खाना सबसे सही है. आइए जानते हैं सब कुछ.

Read Time: 4 mins
Share
तुलसी के पत्ते रोज खाने से क्या होता है? नुकसान जान करने लगेंगे सही इस्तेमाल, जानिए कब और कैसे खाएं
Basil Leaves Benefits and Side Effects: तुलसी के पत्ते खाने के फायदे और नुकसान.

Tulsi Ke Patte Khane Ke Fayde aur Nuksan: भारतीय संस्कृति में तुलसी का स्थान सिर्फ एक पौधे का नहीं, बल्कि घर की शुद्धता और सेहत का प्रतीक माना जाता है. लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है और दादी-नानी इसे अमृत कहकर रोज पूजा करती थीं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पौधे की पत्तियां आखिर इतनी खास क्यों मानी जाती हैं? आज जब हर कोई इम्युनिटी बढ़ाने, शरीर को डिटॉक्स करने और लाइफस्टाइल बीमारियों से बचने के तरीके ढूंढ रहा है, ऐसे में तुलसी एक ऐसा घरेलू उपाय बनकर सामने आती है, जिसे विज्ञान भी मानने लगा है. हालांकि हर चीज के फायदे होते हैं, तो कुछ सावधानियां भी होती हैं. इसलिए तुलसी के सही उपयोग को समझना जरूरी है. आइए जानते हैं तुलसी के पत्ते रोज खाने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं और इसे कब और किस तरह खाना सबसे सही है.

तुलसी के पत्ते चबाने के फायदे | Benefits of Chewing Basil Leaves

1. इम्यूनिटी बढ़ती है

तुलसी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं. नियमित रूप से दो से तीन तुलसी के पत्ते खाने से सर्दी-जुकाम, खांसी और मौसम बदलने से होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

2. तनाव और चिंता में राहत

तुलसी को एडाप्टोजेन माना जाता है, यानी यह मानसिक तनाव को घटाने में मदद करती है. अगर दिन की शुरुआत तुलसी की कुछ पत्तियां चबाकर हो, तो दिमाग को शांति मिलती है और मूड बेहतर रहता है.

ये भी पढ़ें: कान के अंदर जमा पीला कबाड़ कैसे साफ करें? अपनाएं ये 5 घरेलू आसान तरीके, खुद ही निकलने लगेगा बाहर

3. पेट और पाचन को बनाए दुरुस्त

तुलसी पेट में एसिडिटी, गैस और अपच को कम करने में मदद करती है. इसके पत्तों में मौजूद गुण पाचन को मजबूत बनाते हैं, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है.

4. खून को साफ करती है

तुलसी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करती है. यही कारण है कि इसे डिटॉक्स फूड की श्रेणी में रखा जाता है. तुलसी का नियमित सेवन त्वचा को साफ, ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

5. सांस संबंधी समस्याओं में लाभ

अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस और खांसी में तुलसी बेहद लाभदायक मानी जाती है. तुलसी-शहद या तुलसी-अदरक का मिश्रण गले के लिए प्राकृतिक हीलर की तरह काम करता है.

ये भी पढ़ें: भारत के 5 छुपे हुए सुपरफूड जिन्हें गांव वाले रोज खाते हैं, शहर वाले सिर्फ Google पर फायदे खोजते हैं!

तुलसी का सेवन करने के बड़े नुकसान भी:

हर चीज की अति नुकसानदायक होती है, यही नियम तुलसी पर भी लागू होता है:

  • जरूरत से ज्यादा तुलसी खाने पर ब्लड थिनिंग की संभावना बढ़ सकती है, खासकर उन लोगों में जो पहले से ही ब्लड थिनर दवाइयां ले रहे हों.
  • गर्भवती महिलाओं को तुलसी की ज्यादा मात्रा से बचना चाहिए.
  • खाली पेट बहुत ज्यादा पत्तियां खाने से पेट में जलन या उलझन हो सकती है.

कब और कैसे खाएं तुलसी? | When And How to Eat Basil? 

  • सुबह खाली पेट 2–3 पत्तियां चबाना सबसे फायदेमंद माना जाता है.
  • तुलसी की चाय या काढ़ा सर्दी-जुकाम में खास लाभ देता है.
  • तुलसी को उबालकर पीना बेहतर होता है, क्योंकि कच्ची पत्तियों को बहुत चबा कर खाना दांतों के लिए कभी-कभी हानिकारक हो सकता है.

तुलसी शरीर, मन और इम्युनिटी को मजबूत बनाता है. सही मात्रा और सही समय पर तुलसी का सेवन लाइफस्टाइल से जुड़ी कई समस्याओं में रामबाण की तरह काम कर सकता है, लेकिन सही समय और सही तरीके से सेवन करना जरूरी है.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Basil Leaves Benefits And Side Effects, Eating Basil Leaves Daily, Tulsi Ke Patte Khane Ke Fayde, Basil Leaves For Immunity, Basil Leaves For Skin And Hair, Basil Leaves For Digestion, Basil Leaves For Stress Relief, Basil Leaves For Overall Health, Tulsi Ke Patte Khane Ke Nuksan, What Happens If You Eat Basil Leaves Daily For A Month, Benefits And Side Effects Of Eating Basil Leaves Every Day, How To Eat Basil Leaves For Maximum Benefits, Tulsi Ke Patte Khane Ke Fayde Aur Nuksan, Basil Leaves For Immunity And Energy, Basil Leaves For Skin And Hair Care, Basil Leaves For Digestion And Gut Health
Get App for Better Experience
Install Now