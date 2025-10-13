Best diwali gift 2025 : दीवाली बस कुछ दिन दूर है, ऐसे में बाजार मिठाई, लाइट्स की झालरों, फूलों और दीयों से सज गई है. गली मोहल्ले और घर लाइट्स से सजने शुरू हो गए हैं. यही नहीं बच्चों ने पटाखे भी छुड़ाना स्टार्ट कर दिए हैं. यानी फुल फेस्टिवल वाइब्स. इसके अलावा दीवाली में यार दोस्त और रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के लिए शॉपिंग भी लोगों ने शुरू कर दी है, जोकि दीवाली के त्यौहार की सबसे खास बात होती है. इसके बिना तो दीवाली अधूरी है...

आमतौर पर लोग दीवाली में काजू कतली या सदाबहार मिठाई सोन पापड़ी एक-दूसरे को देते हैं. लेकिन इस बार लोगों ने गिफ्टिंग में नया ट्विस्ट ला दिया है. लंबे समय से उपहार के रूप में मिठाई देने वाले चलन को तोड़ दिया है. हां जी, आपने बिल्कुल सही पढ़ा! इस बार लोगों ने ड्राई फ्रूट्स को दीवाली गिफ्ट के लिए चुना है. जबकि सूखे मेवे मिठाई की तुलना में बहुत महंगे होते हैं. बावजूद इसके लोगों ने Dry fruits क्यों चुना ये सोचने वाली बात है न? तो चलिए हम बताते हैं इसके पीछे की वजह...

दरअसल, त्यौहार आते ही मिठाईयों की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके कारण दुकानदार मिलावटी मिठईयां बेचना शुरू कर देते हैं, जो सेहत और पैसे दोनों का नुकसान है. इसलिए लोगों ने फेस्टिवल का मजा किरकिरा न हो मिठाई को 'बिग नो' कहा और सेहत व स्वाद दोनों का ध्यान रखते हुए ड्राई फ्रूट्स को गिफ्ट के लिए पैक करवाना शुरू कर दिया है.

यह सबसे बड़ी वजह, इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जिनके बारे में भी हम आगे बता रहे हैं..

डायबिटीज और लाइफस्टाइल बीमारियां

आजकल डायबिटीज और दिल की बीमारियां बहुत आम हो गई हैं. ऐसे में बहुत से लोग मीठा खाने से परहेज करते हैं. दिवाली पर जब हर तरफ मिठाइयां ही मिठाइयां होती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ हेल्दी ऑप्शन ढूंढना मुश्किल हो जाता है. ड्राई फ्रूट्स ऐसे लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हैं, जिन्हें मीठे से परहेज करना होता है. यह शुगर-फ्री होने के साथ-साथ एनर्जी भी देते हैं.

लंबे समय तक चलने वाला गिफ्ट

मिठाइयां अक्सर कुछ ही दिनों में खराब हो जाती हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं. यह उन्हें एक अच्छा और टिकाऊ गिफ्ट ऑप्शन बनाता है. जब आप किसी को ड्राई फ्रूट्स का पैक देते हैं, तो वह सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी लंबे समय तक उनके काम आते हैं. सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों के स्नैक के तौर पर, ड्राई फ्रूट्स हमेशा हेल्दी होते हैं.

स्टाइलिश और प्रीमियम गिफ्ट

बाजार में ड्राई फ्रूट्स के बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रीमियम पैकेट्स मिलते हैं. काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश का एक सुंदर कॉम्बो पैक किसी भी त्योहार पर देने के लिए बहुत स्टाइलिश लगता है. यह भी कारण है लोग इसे उपहार के लिए चुनते हैं.

इस दिवाली, अगर आप भी कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि सेहतमंद भी हो, तो ड्राई फ्रूट्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. यह सिर्फ गिफ्ट देने वाले के अच्छे टेस्ट को नहीं दिखाता बल्कि सामने वाले की सेहत के प्रति आपकी फिक्र को भी दर्शाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)