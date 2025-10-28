'कीमो' के बाद शरीर थक गया है? डॉक्टर से जानें ताकत वापस पाने के 7 आसान और नैचुरल तरीके

Chemotherapy remedy : कैंसर का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ‘कीमोथेरेपी' की बात आती है. कीमोथेरेपी एक बहुत ही जरूरी और असरदार इलाज है. इसमें ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं को खत्म कर देती हैं. लेकिन, इसका असर सिर्फ कैंसर वाली कोशिकाओं पर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर की अच्छी और स्वस्थ कोशिकाओं पर भी पड़ता है.

यही वजह है कि कीमो के बाद लोगों को बहुत थकान होती है, उल्टी आती है, बाल झड़ने लगते हैं, भूख कम लगती है और शरीर की Immunity कमजोर हो जाती है. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि इलाज खत्म होने के बाद हम अपने शरीर की खोई हुई एनर्जी और ताकत वापस कैसे पाएं.

इस बारे में एनडीटीवी से बातचीत में डॉ. मंदीप सिंह ने (चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट, आर्ट ऑफ हेल्थ कैंसर सेंटर, दिल्ली) कुछ बहुत ही आसान और प्राकृतिक तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप कीमोथेरेपी के बाद अपने शरीर को फिर से मजबूत बना सकते हैं, तो बिना देर किए आइए जानते हैं...

कीमो के बाद शरीर को सबसे ज्यादा मदद खाने-पीने से ही मिलती है. अपनी डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन वाली चीजें (जैसे दालें, अंडा, पनीर, या मछली) जरूर शामिल करें. ये चीजें आपकी मांसपेशियों की मरम्मत करती हैं और इम्यूनिटी बढ़ाती हैं.

पालक, गाजर और मेवे (Seeds and Nuts) खाने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है. ध्यान रखें कि एक बार में ज्यादा खाने की जगह, थोड़ा-थोड़ा और बार-बार खाएं. इससे भूख भी बढ़ती है और पोषण भी बना रहता है.

कीमो के बाद शरीर में पानी की कमी होना आम बात है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है. यह शरीर से विषैले पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालता है और एनर्जी बनाए रखता है. पानी के अलावा नारियल पानी और ताजे फलों का जूस भी पी सकते हैं. खूब पानी पीने से थकान कम होती है और शरीर की ताकत बढ़ती है.

कीमो के तुरंत बाद भारी-भरकम एक्सरसाइज से बचें. इसकी जगह पर हल्की वॉक, शरीर को स्ट्रेच करना या योग बहुत फायदेमंद है. ये चीजें मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, शरीर में खून का संचार (Blood Circulation) बेहतर बनाती हैं और सांस लेने की क्षमता को सुधारती हैं. योग और प्राणायाम से मानसिक तनाव भी कम होता है.

शरीर की मरम्मत के लिए नींद सबसे जरूरी है. हर रात 7–8 घंटे की पूरी नींद लें. अगर दिन में थकान लगे, तो थोड़ा आराम करने का समय (Nap) जरूर लें. जब आप सोते हैं, तो शरीर खुद को ठीक करता है और एनर्जी लेवल फिर से भर जाता है.

5. मन को शांत रखो: टेंशन को करें टाटा

मानसिक शांति का असर सीधे हमारी शारीरिक ताकत पर पड़ता है. तनाव (Tension) कम करने के लिए मेडिटेशन करें, अपना मनपसंद संगीत सुनें या अपने दोस्तों और परिवार से बातचीत करें. तनाव कम रहने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है.

हल्दी, अदरक, तुलसी और आंवला जैसी प्राकृतिक चीजें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं. इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी भी हर्बल सप्लीमेंट को लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

कीमो के बाद शरीर पहले से ही कमजोर होता है, इसलिए धूम्रपान (Smoking) और शराब से पूरी तरह से दूरी बना लें. ये आदतें इम्यून सिस्टम को और कमजोर करती हैं और शरीर को ठीक होने में रुकावट डालती हैं.

डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी

कीमोथेरेपी के बाद शरीर को दोबारा मजबूत बनाने के लिए संतुलित आहार, भरपूर नींद, हल्का व्यायाम, तनाव से मुक्ति और हाइड्रेटेड रहना ही सबसे असरदार प्राकृतिक उपाय हैं. इन अच्छी आदतों को अपनाकर आप अपनी ताकत, ऊर्जा और इम्यूनिटी धीरे-धीरे वापस पा सकते हैं. याद रखें, कोई भी नई चीज या सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है.

