Holi Health Tips: होली पर त्वचा, बालों, आंखों की सुरक्षा के लिए अपनाएं 5 टिप्स,  जान लें कैसे करें सही कलर का चयन

Know Health and Skin Preparation Tips Before Holi| Holi Se Pahle Health Or Skin Ke Tips: होली एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को रंगों के उत्सव में एक साथ लाता है। हर कोई गिले- शिकवे भुलाकर रंग- बिरंगे रंगों से होली खेलता है. बता दें, परंपरागत रूप से, होली के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले रंग प्राकृतिक स्रोतों जैसे फूल, हल्दी, नीम और अन्य जड़ी-बूटियों से बनाए जाते थे, जो त्वचा के लिए बेहद कोमल होते थे और कुछ स्वास्थ्य लाभ भी देते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. होली के बाद ज्यादातर लोगों को त्वचा से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जानते हैं, कि आप होली 2025 के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ कैसे खेली जाए, ताकि हमारी त्वचा पर रंगों का कोई बुरा प्रभाव न पड़े.

क्या है कलर स्मोक और इसके खतरनाक नुकसान? होली पर इस्तेमाल करने से पहले जान लें इसके बारे में



सिंथेटिक रंगों से खेली जा रही है अब होली



जहां पहले प्राकृतिक स्रोतों से रंग बनाए जाते थे, वहीं अब हाल के वर्षों में, सिंथेटिक रंगों ने इन प्राकृतिक विकल्पों की जगह ले ली है. इनमें से कई कमर्शियल पाउडर में आर्टिफिशियल रंग और भारी धातुएं (Heavy Metals) होती हैं जो त्वचा में जलन, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पैदा करते हैं.



वहीं अगर आप इस होली पर अपनी त्वचा का ख्याल रखना चाहते हैं, तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं, कैसे आप बताने जा रहे हैं, कैसे आप सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कुछ जरूरी सावधानियों का पालन करते हुए रंगों के त्योहार होली का भरपूर आनंद ले सकते हैं और होली की खूबसूरत यादें बना सकते हैं.



1. होली से पहले फॉलो करें हेल्थ टिप्स | Follow These Health Tips Before Holi | Holi Se Pahle Follow Kare Health Tips



होली से पहले करें त्वचा की तैयारी, फॉलो करें 2 स्टेप



होली से पहले सिंथेटिक रंगों और लिक्विड रंगों से बचने के लिए अपनी त्वचा को तैयार करना बहुत जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सिंथेटिक रंगों के कारण आपकी त्वचा पर चकत्ते, जलन, खुजली या अन्य नुकसान हो सकता है. ऐसे में होली से पहले इन दो स्टेप को जरूर फॉलो करें.



त्वचा की सफाई: जब आप होली खेलने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने चेहरे से तेल और गंदगी को हटाने के लिए हल्के क्लींजर (Cleanser) से धीरे से धोएं। ऐसा करने से आपका चेहरा पूरी तरह साफ हो जाएगा. इसी के साथ आप हाथ और पैर की त्वचा को भी धो सकते हैं.



तेल या मॉइस्चराइजर की लगाएं: चेहरे और हाथ - पैर को धोने के बाद आप चेहरे पर मॉइस्चराइजर की एक- दो लेयर जरूर लगाएं. इसी के साथ शरीर के लिए बॉडी मॉइस्चराइजर या अलग-अलग स्वस्थ तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे जैतून और नारियल का तेल. बता दें, तेल या मॉइस्चराइजर रंगों को त्वचा से चिपकने से रोकता है और ढाल बनाने का कार्य करता है, जिससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचने की संभावना कम रहती है. अगर आप होली से पहले ये दो स्टेप फॉलो करते हैं, तो आपका चेहरा और शरीर होली खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है.

होली में पानी के गुब्बारे चलाने में बरतें सावधानी, एक्सपर्ट से जानिए कितनी खतरनाक हैं वाटर बैलून और इसकी चोटों से कैसे बचें?



होली के बाद रंग हटाने के लिए करें इन चीजों का इस्तेमाल



- होली का त्योहार आपका फेवरेट और आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो थिक यानी गाढ़े मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.



- इसी के साथ होली के खेलने के बाद रंगों को हटाने के लिए टॉक्सिक केमिकल का इस्तेमाल करने से बचें. अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके चेहरे पर रिएक्शन कर सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा को काफी नुकसान पहुंच सकता है.



- ऐसे में रंगों को हटाने के लिए आप हल्दी, गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी आदि जैसे प्राकृतिक क्लींजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. बता दें, ये सभी चीजें पर्यावरण के अनुकूल हैं और आपके चेहरे पर कोई गलत रिएक्शन नहीं करेंगे. हालांकि इस्तेमाल करने से पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि सभी चीजें एक्सपायरी तो नहीं हैं.



2. होली 2025 के लिए करें सही रंगों का करें चयन |Choosing The Right Colors For Holi 2025| Holi 2025 ke Liye Kare Sahi Rango Ka Chayan



होली का त्योहार मजेदार होता है और लोग खूब मौज- मस्ती के साथ इस त्योहार का सेलिब्रेशन करते हैं. लेकिन होली के दौरान सबसे ज्यादा टेंशन सुरक्षा को लेकर होती है. ऐसे में अगर आप अपना और अपनों की सुरक्षा चाहते हैं, तो होली के लिए सही रंगों का चयन करने में समझदारी है. आइए जानते हैं, होली के लिए कैसे रंग लेने चाहिए.





ऑर्गेनिक रंग चुनें: अगर आप चाहते हैं, कि होली खेलते समय आंखों, चेहरे या शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान न पहुंचे, तो आप हल्दी, चुकंदर, गुलाब संग अन्य फूलों की पंखुड़ियों आदि जैसे प्राकृतिक चीजों से बने ऑर्गेनिक,केमिकल फ्री और हर्बल रंगों के साथ होली का आनंद ले सकते हैं. होली की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ये सबसे अच्छे ऑप्शन हैं.



चमकदार ( Glitter) या धातुई (Metallic) रंगों से न खेलें: सुरक्षित होली खेलने के लिए सभी को चमकदार और धातुई रंगों से न खेलने की सलाह दी जाती है. बता दें, इन रंगों में जहरीले केमिकल होते हैं, तो शरीर पर लगाने के बाद जलन पैदा करते हैं. इससे त्वचा को एलर्जी भी हो जाती है.



जानें- क्विक टिप्स



- होली के लिए रंग खरीदते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कलर लेबल को चेक जरूर करें.



- होली पर नॉन- टॉक्सिक और बायोडिग्रेडेबल रंग खरीदने की सलाह दी जाती है.



3. होली 2025 पर रखें आंखों का ख्याल |How To Take Care Of Your Eyes On Holi 2025| Holi Par Aise Rakhe Apni Aankhon Ka khayal



होली के दौरान केमिकल रूप से बने रंगों के कारण आंखों (Eyes) में जलन और खुजली होने की संभावना होती है. बता दें, आंखें हमारे शरीर के सबसे नाजुक हिस्सों में से एक है. ऐसे में होली खेलते समय रंग अगर आंख में जाते हैं, तो उन्हें काफी नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए होली खेलने के दौरान आंखों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि जलन, खुजली और आंखों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या को रोका जा सके। होली खेलने से पहले आंखों को बचाने के लिए करें ये काम



होली खेलने से पहले आईवियर पहनें: सनग्लासेस, गॉगल्स या कोई भी प्रोटेक्टिव आई गियर आपकी आंखों को केमिकल वाले रंगों से बचा सकता है. होली के दिन कॉन्टैक्ट लेंस के बजाय सनग्लासेस या गॉगल्स पहनने की सलाह दी जाती है.



जलन होने पर पानी से धोएं आंखें: अगर होली खेलते समय कोई केमिकल रंग आपकी आंखों में चला जाता है या जलन हो रही है, तो तुरंत ठंडे पानी से धोने की सलाह दी जाती है. अपनी आंखों को रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे जलन और बढ़ सकती है. इसी के साथ होली के दौरान रंग आखों में जाने के चांस बन सकते हैं, इसलिए अपनी आंखों को तुरंत पानी से धो सके, इसके लिए एक पानी की बोतल साथ रखें.





4. होली पर कैसे करें बालों की सुरक्षा |How To Protect Your Hair On Holi| Holi Par Kaise Kare Balo Ki Surksha





होली के केमिकल रंगों से आपकी त्वचा की तरह ही आपके बालों को भी काफी नुकसान पहुंचता है. बता दें, रंगों से खेलने से बाल रूखे, उलझे और बेजान हो सकते जाते हैं. ऐसे में होली के दौरान बालों की देखभाल के लिए आप नीचे बताई बातों का पालन कर सकते हैं.



बालों में तेल लगाएं: अपने बालों को रंगों से बचाने के लिए होली खेलने से पहले उन पर भरपूर मात्रा में तेल लगाने की सलाह दी जाती है. आप नारियल का तेल या जैतून का तेल आपके बालों की जड़ों तक लगा सकते हैं. तेल को हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने बालों में लगाएं.



स्कार्फ या टोपी पहनें: अगर आपको अपने बालों में तेल लगाना पसंद नहीं है, तो रंगों से से बचने के लिए स्कार्फ या टोपी पहन सकते हैं.



होली के दौरान बालों की देखभाल के लिए माइल्ड शैम्पू और डीप कंडीशनर का इस्तेमाल करें, ताकि नमी बनी रहे।



होली से पहले के सप्ताह में बालों में नियमित रूप से तेल लगाने से भी रंगों से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।



होली खेलने के बाद ऐसे करें बालों की सुरक्षा



- होली के बाद बालों को धोने के माइल्ड शैम्पू और डीप कंडीशनर का इस्तेमाल करें.



- होली के बाद बालों में लगे रंगों को तेजी से धोकर न निकालें, इससे आपको बालों की जड़ें कमजोर हो सकती है.





5. होली पर ऐसे हाइड्रेड रहे और एनर्जेटिक रखें |How To Stay Hydrated And Energetic On Holi| Holi Par Aise Hydrated Or Energetic Rahe



होली का सेलिब्रेशन कई घंटों तक चलता है और नाचने, इधर-उधर भागने और रंगों से खेलने के कारण लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं. ऐसे में ऊर्जा बनाए रखने और स्वस्थ रहने में हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक रहने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आप इन बातों को फॉलो कर सकते हैं.



खूब पानी पिएं: हाइड्रेशन बहुत जरूरी है. ऐसे में होली खेलते समय बीच- बीच में पानी, जूस वगैरह पीते रहें. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं और आप बेहोश हो सकते हैं.



अत्यधिक शराब से बचें: लोग आमतौर पर होली और शराब का सेवन करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि अत्यधिक शराब पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है. ऐसे में लोगों शराब पीने से बचने की सलाह दी जाती है.वैसे भी जरूरत से ज्यादा शराब शरीर के लिए हानिकारक है.



इन क्विक टिप्स को करें फॉलो



- पानी की बोतलें पास में रखें और नियमित रूप से घूंट-घूंट करके पानी पीते रहें.



- हाइड्रेशन और एनर्जी बनाए रखने के लिए नारियल पानी या फलों का जूस पी सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)