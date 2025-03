होली में पानी के गुब्बारे चलाने में बरतें सावधानी, एक्सपर्ट से जानिए कितनी खतरनाक हैं वाटर बैलून और इसकी चोटों से कैसे बचें?

गर्मी के मौसम के आने की आहट से पहले मनाए जाने वाले रंगों के त्योहार होली का कोई जवाब ही नहीं है. हालांकि, हर कोई इसकी मस्ती में डूबना और खुश होना चाहता है, लेकिन बच्चों की बात ही अलग है. ज्यादातर बच्चे खुद को मौसम की गर्मी से ठंडा रखने, दूसरों को निशाना बनाने और ग्रुप में मनोरंजन करने के लिए पानी के गुब्बारों से जमकर खेलने लगे हैं. होली के दिनों में वाटर बैलून्स यानी पानी के ये गुब्बारे मजेदार तो होते हैं, लेकिन वे बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं.

बच्चों को गंभीर चोटों का कारण क्यों बनते हैं वाटर बैलून ? (Why do water balloons cause serious injuries to children?)

कई बार ये वाटर बैलून्स बच्चों को लगने वाली गंभीर चोटों का कारण बन सकते हैं. सावधानी नहीं रख पाने पर ये पानी भरे गुब्बारे बच्चे को चोट, बेहद दर्द, स्कूल और दोस्तों से दूर रहने के अलावा परिवार के लिए तकलीफ के साथ ही भारी मेडिकल बिल की वजह भी बन जाते हैं. आइए, जानते हैं कि पानी के गुब्बारे के चलते लगने वाली आम चोटें कौन सी हैं और इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है.

पानी के गुब्बारे से लगने वाली आम चोटें कौन सी हैं ? (What are common water balloon injuries?)

आंख में लगने वाली चोटें - अगर पानी के गुब्बारे किसी बच्चे की आंखों से जोर से टकराते हैं, तो वे गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं.आंखों के सॉकेट में फ्रैक्चर, रेटिना का अलग होना और यहां तक कि अंधापन जैसी समस्या भी हो सकती हैं.



कान में लगने वाली चोटें - जब कोई चीज़ किसी के सिर के किनारे से टकराती है, तो व्यक्ति की सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता. पानी के गुब्बारे के फटने पर होने वाली तेज़ आवाज़ से कान के परदे में छेद हो सकता है और कान में दूसरी चोटें भी लग सकती हैं. छेद वाले ईयरड्रम को कान के पर्दे के फटने के रूप में भी बताया जाता है. ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मुताबिक, किसी भी बच्चे के लिए यह बहुत असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन, अगर कोई संक्रमण नहीं है और कान को सूखा रखा जाता है, तो कुछ हफ़्तों या महीनों में यह पूरी तरह ठीक हो सकता है.



स्किन पर जख्म और खून बहना - अगर पानी का गुब्बारा बहुत ज़ोर से मारा जाए, तो किसी बच्चे की स्किन पर चोट लग सकती है. बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से पर भी चोट लग सकती है. इसके अलावा, पानी के गुब्बारे की चोट से नाक समेत दूसरे अंगों से खून भी बह सकता है.





पानी के गुब्बारे से लगने वाली चोटों से सुरक्षा के लिए क्या करें? (What to do to protect yourself from water balloon injuries?)



माता-पिता या अभिभावक होली के दौरान अपने बच्चे को पानी के गुब्बारे से खेलते समय सुरक्षित रखने के लिए कई सावधानियां बरत सकते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक पानी के गुब्बारे से सुरक्षा के लिए इन उपायों को आजमा सकते हैं.

सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा पानी के गुब्बारे से अपने एज ग्रुप के दूसरे बच्चों के साथ ही खेले.



केवल वही गुब्बारे खरीदें जो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित हों.



जब भी आपका बच्चा पानी के गुब्बारे से खेले, तो उसकी आंखों की सुरक्षा करें.



अपने बच्चे को खतरनाक पानी के गुब्बारे लॉन्चर से खेलने न दें. उसमें गुब्बारे को फेंकने के लिए भारी और मोटे रबर बैंड का उपयोग किया जाता है.



सुनिश्चित करें कि बच्चे की देखरेख के लिए वहां परिवार का कोई वयस्क सदस्य मौजूद रहे.



अपने बच्चे को पानी में डूबे स्पंज या फोम बॉल के बजाय पानी के गुब्बारे का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें.



अगर बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का है, तो उसे पानी के गुब्बारे से खेलने की इजाजत न दें.



पानी के गुब्बारों के कारण अगर बच्चे को चोट लग जाए तो फौरन नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)