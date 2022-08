बच्चे को लग गई है मोबाइल की लत दिनभर फोन से चिपका रहता है तो इन टिप्स अपनाएं और छुड़ाएं एडिक्शन

इस आदत को किस तरह से दूर किया जाए? यहां बताया गया है.

How To Get Rid Of Mobile Addiction From Child: आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी और आधुनिक जमाने में अगर मोबाइल न हो तो अधूरापन सा महसूस होता है या यूं कहें कि, मोबाइल और इंटरनेट के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं. इन दिनों मोबाइल फोन लोगों पर हावी होते जा रहे हैं. जिन लोगों को इसकी लत लगी है वो बार-बार अपना मोबाइल चेक करते हैं. अगर मोबाइल कहीं रखकर भूल गए हैं तो ऐसे लोग बेचैन होने लगते है. मोबाइल के बिना कुछ घंटें भी निकाल पाना मुश्किल हो जाता है. अब तो हालात यह है कि, बड़े बुजुर्ग और युवा ही नहीं बल्कि बच्चे भी मोबाइल एडिक्ट होते जा रहें हैं. अगर आपके बच्चे को भी मोबाइल की लत पड़ गई है तो आपके लिए ये आर्टिकल पढ़ना बेहद ही जरूरी है. आज हम आपको बता रहें हैं कि, इस आदत को किस तरह से दूर किया जाए. इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे.

इन तरीकों से छुड़ाएं बच्चों की मोबाइल की लत | Get Rid Of Mobile Addiction Of Children In These Ways