ये 3 ड्रिंक्स करती हैं कैंसर होने का खतरा कम, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सेठी के अनुसार ग्रीन स्मूदी पीने से भी कैंसर होने का खतरा कम किया जा सकता है. 

Cancer Risk Reducing Drink: गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सेठी ने ऐसी तीन ड्रिंक्स के बारे में बताया है. जिन्हें पीने से कैंसर होने का खतरा कम किया जा सकता है. अगर आप भी एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो अपनी डाइट में ये तीन ड्रिंक्स तो जरूर शामिल करें. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सेठी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इन ड्रिंक्स के बारे में बताया है. डॉ. सेठी के अनुसार ग्रीन टी जरूर पीनी चाहिए, इसे पीने से शरीर को अच्छे लाभ पहुंचते हैं. कैटेकिन सबसे प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो कि ग्रीन टीम में मौजूद होता है. ये कैंसर होने की संभावना को कम करता है. इसलिए अगर आप ग्रीन टी नहीं पीते हैं, तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर दें. रोज एक कप ग्रीन टी पीना शुरू कर दें.

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सेठी के अनुसार ग्रीन स्मूदी पीने से भी कैंसर होने का खतरा कम किया जा सकता है. पालक, अदरक, काली मिर्च, खीरा और अन्य पत्तेदार सब्जियां डालकर इस स्मूदी को तैयार किया जा सकता है. इसे पीने से सेहत को प्रोटीन मिलता है और पाचन प्रक्रिया भी सही बनीं रहती है. 

कैसे बनाएं ग्रीन स्मूदी

पालक, खीरा, अदरक, गाजर और अन्य सब्जियों को लेकर अच्छे से धो लें. फिर इन सबको आप एक मिक्सी में डालकर पीस लें. एक पतली से स्मूदी तैयार कर लें. इसमें अदरक, नमक या अपने पंसद का कोई मसाला आप मिला लें.

तीसरी ड्रिंक जिसे पीने से कैंसर होने के खतरे (Cancer Risk Reducing Drink) को कम किया जा सकता है - Turmeric (हल्दी) Latte है. हल्दी, करक्यूमिन का एक बेहतरीन स्रोत है.  अध्ययनों से पता चला है कि करक्यूमिन सूजन को कम करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम करता है. आप दूध में हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर इस ड्रिंक को तैयार कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

