डाइट में मौजूद इन चीजें से बढ़ता है किडनी स्टोन का जोखिम, जानें कैसे रखें इनका ध्यान

Kidney Stone Risk: किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी को भी हो सकती है. किडनी स्टोन होने पर इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से जरूर मिलें. साथ ही अपनी डाइट पर भी खासा ध्यान दें. क्योंकि कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि किडनी स्टोन का कारण बनते हैं. आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो किडनी स्टोन का कारण बनती हैं:

प्रोसेस्ड फूड

प्रोसेस्ड फूड खाने को शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है. अधिक मात्रा में प्रोसेस्ड फूड खाने से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है. जो कि किडनी स्टोन बनने का एक बड़ा कारण होता है. दरअसल जिन लोगों को किडनी स्टोन की परेशानी होती है, उन्हें कैल्शियम कम लेने की सलाह दी जाती है.

ऑक्सलेट युक्त खाद्य पदार्थ

पालक, चुकंदर, टमाटर के बीज, नट्स जैसे खाद्य पदार्थों में ऑक्सलेट होता है. ऑक्सलेट किडनी स्टोन का कारण बन सकता है. इसलिए इन चीजों का सेवन अधिक मात्रा में न करें.

कैफीन

ज्यादा कैफीन का सेवन करने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. जिससे किडनी स्टोन होने की संभावना अधिक हो जाती है.

किडनी स्टोन से बचाव के उपाय

रोजाना खूब पानी पीया करें. कई बार पानी पीने से अपने आप स्टोन बाहर निकल आते हैं. संतुलित आहार लें और डाइट में ताजे फल, सब्जियां, और साबुत अनाज शामिल करें. नमक और शक्कर का सेवन सीमित करें.

किडनी स्टोन होने पर काफी तेज दर्द होता है. अगर आपकी कमर के पास तेज दर्द उठे तो इसे अनदेखा न करें. डॉक्टर से परामर्श जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)