किस विटामिन की कमी से ड्राई होने लगती है स्किन? | Which Vitamin The Skin Starts Becoming Dry

Dry Skin Causes: ड्राई स्किन सिर्फ ठंडी हवा की वजह से नहीं, बल्कि अंदर से मिली विटामिन्स की कमी की निशानी है. सही खानपान और थोड़ी धूप आपकी स्किन को फिर से हेल्दी बना सकती है.

Read Time: 3 mins
किस विटामिन की कमी से ड्राई होने लगती है स्किन? | Which Vitamin The Skin Starts Becoming Dry
अगर स्किन बार-बार ड्राई हो रही है, तो समझिए शरीर अंदर से दे रहा है SOS सिग्नल!

Vitamin Deficiency and Dry Skin: सर्दियां शुरू होते ही ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है. चेहरे पर खिंचाव, खुजली और रुखापन (Dry Skin Causes) इतना बढ़ जाता है कि कोई भी क्रीम असर नहीं करती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर चल रही एक 'विटामिन कमी की कहानी' भी हो सकती है? दरअसल, स्किन की नमी सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी आती है और जब शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो त्वचा अपनी नेचुरल नमी खोने लगती है.

विटामिन A, D, E और C – ये हैं स्किन के चार सिपाही (which vitamin deficiency causes dry skin)

  • हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, स्किन की हेल्थ को बनाए रखने में चार विटामिन्स अहम भूमिका निभाते हैं – Vitamin A, D, E और C.
  • Vitamin A स्किन सेल्स के रिपेयर और नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. इसकी कमी से त्वचा खुरदरी और स्केली दिखने लगती है.
  • Vitamin E एक पावरफुल एंटीऑक्सिडेंट है, जो स्किन की बाहरी लेयर को सुरक्षा देता है और नमी को लॉक करता है.
  • Vitamin D की कमी से स्किन पर एलर्जी, इरिटेशन और सूजन तक हो सकती है, खासकर जब आप धूप से दूर रहते हैं.
  • Vitamin C कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन टाइट और हाइड्रेटेड रहती है. इसकी कमी से स्किन फीकी, ड्राई और बेजान लगने लगती है.
इन फूड्स से पूरी करें विटामिन की कमी (foods rich in vitamin A for skin)

  • Vitamin A: गाजर, शकरकंद, पालक, कटहल, आम.
  • Vitamin E: बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, हरी सब्जियां.
  • Vitamin D: फैटी फिश, अंडे की जर्दी, धूप, फोर्टिफाइड दूध.
  • Vitamin C: संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी, ब्रोकली.
  • साथ ही दिनभर में पर्याप्त पानी पीना भी उतना ही जरूरी है. जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो कोई भी मॉइस्चराइजर असर नहीं दिखा पाता.

छोटी सी आदत, बड़ी राहत (foods rich in vitamin A for skin)

अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सालभर ग्लो करे और ड्राइनेस को अलविदा कहे, तो अपनी डाइट में इन विटामिन्स को शामिल करें और रोज़ाना खुद को थोड़ा 'सनलाइट ट्रीटमेंट' दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

