न्यूट्रिशनिष्ट ने बताए 3 जरूरी सप्लीमेंट, हर भारतीय को क्यों लेने चाहिए? जान जाएंगे तो शुरू कर देंगे सेवन

Daily Supplements For Indian: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंत रहना रखना एक चुनौती है. हमारे बिजी रूटीन में अक्सर जरूरी पोषक तत्वों की अनदेखी की जाती है. पोषण की कमियों को दूर करने के लिए सही सप्लीमेंट्स को प्राथमिकता देना जरूरी है. कुछ सप्लीमेंट्स भारतीयों में पाई जाने वाली आम कमियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट राशि चौधरी ने उन 3 बेहतरीन सप्लीमेंट्स के बारे में बताया हैं, जिन्हें हर भारतीय को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. वह कहती हैं, "हमारी नानी और दादियां सप्लीमेंट्स नहीं लेती थीं, है ना? लेकिन हम जरूर लेते हैं. भले ही आप वही दाल, सब्ज़ी और रोटी खा रहे हों जो आपके माता-पिता और दादा-दादी खाते थे, फिर भी आप थके हुए, चिड़चिड़े और हर समय बीमार रहते हैं. जाहिर है, जिसे आप सभी सेहतमंद समझते हैं, वह अब पूरी तरह से सेहतमंद नहीं है."

डाइट में ये 3 सप्लीमेंट जरूरी शामिल करने चाहिए (These 3 Supplements Must Be Add In The Diet)

1. विटामिन डी

विटामिन डी की बात करें तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको धूप से कितना विटामिन डी मिलता है. आपका विटामिन डी लेवल 60 से ऊपर होना चाहिए. अगर आपका लेवल 20-30 या उससे ज्यादा है, तो आप सामान्य श्रेणी में हैं, लेकिन बेहतर नहीं. विटामिन डी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपके मूड को बेहतर बनाता है और वजन कम करने में मदद करता है. विटामिन डी का कम लेवल मोटापे, कम एएमएच और कई अन्य स्थितियों से जुड़ा है.

2. विटामिन B12

यह आपके दिमाग का भोजन है. विटामिन B12 आपके ब्रेन की सेल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है और इसके बिना, आप दिन-रात उदास और उदास महसूस कर सकते हैं. यह पोषक तत्व डोपामाइन, सेरोटोनिन और GABA जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में मदद करता है, जो सभी खुशी के हार्मोन हैं. अगर आप एंटासिड, OCP या स्टैटिन ले रहे हैं, तो आपके शरीर को ज्यादा B12 की जरूरत होगी.

3. ओमेगा-3

ओमेगा-3 न केवल आपके हार्मोन के लिए बल्कि त्वचा और आंत की सूजन के लिए भी अद्भुत काम करता है. यह PCOS के रोगियों में इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर सकता है. DHA और EPA ओमेगा-3 फैटी एसिड के प्रकार हमेशा 800 से ऊपर होने चाहिए.

हालांकि ये सप्लीमेंट जरूरी हैं, लेकिन अगर आपकी आंत हेल्दी नहीं है तो इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती. खराब गट हेल्थ पोषक तत्वों के अवशोषण को कम करता है. अगर आप गट हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो पहले उनका इलाज करवाएं और सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)