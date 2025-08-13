विज्ञापन
विशेष लिंक

न्यूट्रिशनिष्ट ने बताए 3 जरूरी सप्लीमेंट, हर भारतीय को क्यों लेने चाहिए? जान जाएंगे तो शुरू कर देंगे सेवन

Supplements For Indians: पोषण विशेषज्ञ राशि चौधरी बता रही हैं कि हर भारतीय को अपनी डाइट में किन 3 सप्लीमेंट्स को शामिल करना चाहिए. यहां जानिए क्यों...

Read Time: 3 mins
Share
न्यूट्रिशनिष्ट ने बताए 3 जरूरी सप्लीमेंट, हर भारतीय को क्यों लेने चाहिए? जान जाएंगे तो शुरू कर देंगे सेवन
Supplements For Indians: पोषण की कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है.

Daily Supplements For Indian: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंत रहना रखना एक चुनौती है. हमारे बिजी रूटीन में अक्सर जरूरी पोषक तत्वों की अनदेखी की जाती है. पोषण की कमियों को दूर करने के लिए सही सप्लीमेंट्स को प्राथमिकता देना जरूरी है. कुछ सप्लीमेंट्स भारतीयों में पाई जाने वाली आम कमियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट राशि चौधरी ने उन 3 बेहतरीन सप्लीमेंट्स के बारे में बताया हैं, जिन्हें हर भारतीय को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. वह कहती हैं, "हमारी नानी और दादियां सप्लीमेंट्स नहीं लेती थीं, है ना? लेकिन हम जरूर लेते हैं. भले ही आप वही दाल, सब्ज़ी और रोटी खा रहे हों जो आपके माता-पिता और दादा-दादी खाते थे, फिर भी आप थके हुए, चिड़चिड़े और हर समय बीमार रहते हैं. जाहिर है, जिसे आप सभी सेहतमंद समझते हैं, वह अब पूरी तरह से सेहतमंद नहीं है."

डाइट में ये 3 सप्लीमेंट जरूरी शामिल करने चाहिए (These 3 Supplements Must Be Add In The Diet)

1. विटामिन डी

विटामिन डी की बात करें तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको धूप से कितना विटामिन डी मिलता है. आपका विटामिन डी लेवल 60 से ऊपर होना चाहिए. अगर आपका लेवल 20-30 या उससे ज्यादा है, तो आप सामान्य श्रेणी में हैं, लेकिन बेहतर नहीं. विटामिन डी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपके मूड को बेहतर बनाता है और वजन कम करने में मदद करता है. विटामिन डी का कम लेवल मोटापे, कम एएमएच और कई अन्य स्थितियों से जुड़ा है.

यह भी पढ़ें: हाई यूरिक एसिड का रामबाण घरेलू इलाज हैं ये हरी पत्तियां, पेशाब के रस्ते शरीर से निचोड़ देंगी सारी गंदगी

2. विटामिन B12

यह आपके दिमाग का भोजन है. विटामिन B12 आपके ब्रेन की सेल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है और इसके बिना, आप दिन-रात उदास और उदास महसूस कर सकते हैं. यह पोषक तत्व डोपामाइन, सेरोटोनिन और GABA जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में मदद करता है, जो सभी खुशी के हार्मोन हैं. अगर आप एंटासिड, OCP या स्टैटिन ले रहे हैं, तो आपके शरीर को ज्यादा B12 की जरूरत होगी.

3. ओमेगा-3

ओमेगा-3 न केवल आपके हार्मोन के लिए बल्कि त्वचा और आंत की सूजन के लिए भी अद्भुत काम करता है. यह PCOS के रोगियों में इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर सकता है. DHA और EPA ओमेगा-3 फैटी एसिड के प्रकार हमेशा 800 से ऊपर होने चाहिए.

हालांकि ये सप्लीमेंट जरूरी हैं, लेकिन अगर आपकी आंत हेल्दी नहीं है तो इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती. खराब गट हेल्थ पोषक तत्वों के अवशोषण को कम करता है. अगर आप गट हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो पहले उनका इलाज करवाएं और सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Essential Supplements For Indians, Top 3 Supplements Recommended By Nutritionists, Must-have Supplements For Indian Diet, Nutritionist Supplement Advice India, Daily Supplements For Indian Adults, Health Supplements For Immunity And Energy, Best Supplements For Indian Lifestyle, Supplements Every Indian Should Take, Nutrition Tips For Indian Population, Expert-recommended Supplements India, Why Indians Need Supplements Despite Healthy Diet, Nutritionist Explains Top 3 Essential Supplements, Supplements Lacking In Indian Vegetarian Diet, Best Supplements For Indian Men And Women, Daily Vitamins And Minerals For Indian Adults, Indian Diet Deficiencies And Supplement Solutions, Omega-3 Supplements For Vegetarians, Iron Supplements For Indian Women, Gut Health Supplements For Indians, Multivitamins For Indian Adults
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com