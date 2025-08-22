इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए मखाना, फायदा की जगह पहुंच सकता है नुकसान

Side Effects Of Eating Makhana: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं और जब मखाने की बात आती है तो इसके स्वाद और गुणों के लिए इसे जाना जाता है. इसे व्रत के दिनों में भी खाया जाता है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. मखाने में कैलोरी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जो वजन को घटाने में मददगार है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इतने फायदे होने के बावजूद इसके कुछ नुकसान भी हैं. कुछ लोगों के लिए मखाने का सेवन फायदा की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

मखाना खाने के नुकसान- (Makhana Khane Ke Nuksan)

1. मोटापा-

मखाने को वजन घटाने के लिए जाना जाता है लेकिन घी में रोस्ट किए गए मखाने का ज्यादा सेवन करने से वजन बढ़ सकता है. इसलिए इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करें.

ये भी पढ़ें- पतले बेजान बाल हो जाएंगे घने और लंबे, बस नारियल तेल में मिलाकर लगा लें ये एक चीज

Photo Credit: Canva

2. एलर्जी-

कुछ लोगों को मखाना से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर चकत्ते या अन्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए अगर आपको ऐसी कुछ भी समस्याएं नजर आ रही हैं तो आप इसके सेवन से बचें.

3. पाचन-

मखाना में फाइबर होता है, जो कुछ लोगों के लिए पाचन समस्याएं पैदा कर सकता है. अधिक मात्रा में मखाना का सेवन करने से बचें.

4. ब्लड प्रेशर-

मखाना में अक्सर नमक मिलाया जाता है, जिसका अधिक सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इसलिए अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप इसका सेवन करने से बचें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)