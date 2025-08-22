पतले बेजान बाल हो जाएंगे घने और लंबे, बस नारियल तेल में मिलाकर लगा लें ये एक चीज

Coconut Oil In Hindi: लंबे, घने और शाइनी बाल भला किस महिला को नहीं पसंद. क्योंकि ये हमारी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं. लेकिन आज के समय में बाल से जुड़ी समस्या काफी देखी जाती हैं. अगर आप भी कमजोर बेजान बालों से परेशान हैं तो आप मार्केट के मिलने वाले हेयर प्रोड्कट की जगह घरेलू उपाय अपना सकते हैं. नारियल तेल को बालों और स्किन के लिए बेहद गुणकारी माना जाता है. तो लिए जानते हैं लंबे, घने और काले बाल पाने के लिए कैसे करें नारियल तेल का इस्तेमाल.

बालों में कैसे करें नारियल तेल का इस्तेमाल- Mix Coconut Oil With Fenugreek Seeds:

बालों को सेहतमंद रखने के लिए आप किचन में मौजूद मेथी और नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेथी एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. इसे स्वाद सेहत और सुंदरता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले नारियल तेल में मेथी के दाने को डालकर कुछ देर पकाएं. फिर ठंडा होने के बाद इसे बालों की जड़ों में अच्छे से मालिश करें. कुछ घंटे बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें.

ये भी पढ़ें- दांतों में जमा गंदगी को साफ करने के लिए सुबह बासी मुंह चबा लें ये 5 हरी पत्तियां, मोतियों की तरह चमकने लगेंगे पीले दांत

Photo Credit: Canva

मेथी वाला नारियल तेल लगाने के फायदे- Coconut And Methi Seeds Benefits For Hair:

1. बालों की लंबाई-

अगर आप भी अपने बालों को लंबा बनाने चाहते हैं, तो मेथी और नारियल तेल का इस्तेमाल आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है.

2. बालों को मजबूत-

मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होते हैं, जो बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

3. बालों का झड़ना-

मेथी के बीजों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो बालों के झड़ने को कम करने में मदद कर सकते हैं.

4. डैंड्रफ कम करने-

मेथी में एंटी-फंगल गुण होते हैं, जो डैंड्रफ को कम करने में मदद कर सकते हैं.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)