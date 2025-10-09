सेहत के लिए चमत्कारी हैं ये 4 पत्ते, इन्हें चबा-चबाकर खाने से शरीर को मिलते हैं कई लाभ

Best Medicinal Leaves : आयुर्वेद में कुछ ऐसे पौंधों का जिक्र है, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और इनके पत्तों को खाने से कई तरह के रोगों से लड़ा जा सकता है. इन पौंधों के पत्तों का सेवन अगर सही से किया जाए तो दांतों से लेकर पाचन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है. आज हम आपको 4 ऐसे पत्तों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें खाने से विभिन्न स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं.

इन पत्तों को खाने से शरीर को पहुंचते हैं गजब के लाभ (Best Medicinal Leaves)

तुलसी का पत्ता

तुलसी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट होता है. रोज सुबह तुलसी का पत्ता खाने से गले में खराश, खांसी, जुकाम से रक्षा होती है. इसके अलावा मुंह से आने वाली बदबू भी दूर हो जाती है. इतना ही नहीं जिन लोगों को तनाव रहता है अगर वो तुलसी के पत्तों की चाय पीएं तो आराम पहुंचता है.

पुदीना का पत्ता

पुदीने को पाचन के लिए उत्तम माना जाता है. इसके पत्तों को खाने से पाचन तंत्र सही से काम करता है और पेट हमेशा फिट रहता है. जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है, उन्हें रोज पुदीने का पत्ता खाना चाहिए. आप चाहें तो पुदीने के पत्तों को सूखाकर पाउडर भी तैयार कर सकते हैं और इसे पानी के साथ ले सकते हैं.

आंवला का पत्ता

आंवला के पत्ते में विटामिन सी से भरपूर होता है. इसे खाने से शरीर आसानी से बीमार नहीं पड़ता है. साथ ही दांत भी एकदम साफ हो जाते हैं.

करी का पत्ता

करी का पत्ता पाचन तंत्र को मजबूत करता है. साथ ही ब्लड शुगर को नियंत्रण रखता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि शरीर को तनाव से बचाते हैं. इतना ही नहीं ये पत्ता बालों के लिए फायदेमंद है. बालों की सेहत और विकास में मदद करता है.

रखें इन बातों का ध्यान

कई बार इन पत्तों को खाने से एलर्जी भी हो सकती है. इसलिए पहली बार अगर आप ये पत्ते खा रहे हैं तो अधिक मात्रा में इनका सेवन न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)