विज्ञापन
विशेष लिंक

दांतों की झनझनाहट दूर करेंगे ये 3 घरेलू नुस्खे

Tooth Sensitivity Home Remedy: सरसों और नमक के पेस्ट की मदद से भी झनझनाहट से आराम मिल सकता है. आधा चम्मच सरसों के तेल में आप नमक मिला लें. फिर इस पेस्ट को दांत पर लगा लें. इस पेस्ट से झनझनाहट पर काबू पाया जा सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
दांतों की झनझनाहट दूर करेंगे ये 3 घरेलू नुस्खे
Tooth Sensitivity Home Remedy: लौंग का तेल दातों के लिए अच्छा माना जाता है.

Tooth Sensitivity Home Remedy: कई लोगों को दांतों में झनझनाहट की समस्या रहती है. ठंडा, गर्म, मीठा या खट्टा खाने पर झनझनाहट शुरू हो जाती है. कहा जाता है कि दांतों की बाहरी परत घिसने पर ये समस्या होती है, तापमान का सीधा असर दांतों पर पड़ता है. जिससे की झनझनाहट होती है. कई लोगों को तो दर्द भी होने लग जाती है. दांतों की झनझनाहट से अगर आप परेशान हैं तो नीचे बताए गए उपायों को कर लें. इन उपायों की मदद से झनझनाहट से आराम मिल सकता है और ये समस्या दूर भी हो सकती है. तो जानते हैं दांतों की झनझनाहट दूर करने के ये उपाय क्या हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

लौंग का तेल

लौंग का तेल दातों के लिए अच्छा माना जाता है. इस तेल को दांतों पर लगाने से काफी आराम मिलता है. थोड़े सा लौंग का तेल रूई पर लें और इसे झनझनाहट वाले दांत पर रख लें. कम से कम 15 मिनट इसे रहने दें. ये प्रक्रिया दिन में 2 से 4 चार बार जरूर करें. इसके अलावा आप चाहें तो गर्म पानी में लौंग के तेल की कुछ बूंदे मिलाकर कुल्ला भी कर सकते हैं.

सरसों और नमक

जी हां, सरसों और नमक के पेस्ट की मदद से भी झनझनाहट से आराम मिल सकता है. आधा चम्मच सरसों के तेल में आप नमक मिला लें. फिर इस पेस्ट को दांत पर लगा लें. इस पेस्ट से झनझनाहट पर काबू पाया जा सकता है. नमक के अलावा आप चाहें तो हल्दी में भी सरसों का तेल मिलाकर दांत पर लगा सकते हैं. हल्दीऔषधीय गुणों से भरपूर होती है और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण से झनझनाहट की दिक्कत दूर हो सकती है. 

नारियल का तेल

दांतों में झनझनाहट होने पर नारियल का तेल इनपर लगा लें. एक उंगली पर या रूई पर नारियल का तेल लेकर उसे दांत पर रख दें. आपको आराम मिलेगा.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Home Remedies Tooth Sensitivity, Tooth Sensitivity Home Remedy, Tooth Sensitivity Causes
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com