Importance of adding turmeric to your diet: किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर का इम्यूम सिस्टम (Immune System) मजबूत होना जरूरी होता है. हमारे यहां कई ऐसे मसाले हैं जो नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं. हल्दी उनमें सबसे ऊपर है. हल्दी (Turmeric), जो करकुमा पौधे की जड़ से निलकती है. इसमें कर्क्यूमिन यौगिक होता है जो अपने एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों (Anti Inflammatory) के लिए जाना जाता है, साथ ही ये इम्यूनिटी (Immunity) को भी मजबूत बनाने में मदद करता है. आइए जानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल (How to use Turmeric) किस तरह कर आप अपनी इम्यूनिटी मजबूत (Immunity Booster) कर सकते हैं.