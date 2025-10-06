विज्ञापन
विशेष लिंक

चीनी बना रही है शरीर को कमजोर, जानिए कैसे धीरे-धीरे शरीर को खोखला कर रहा है ये मीठा जहर

Harmful Effects of Sugar: ज्यादा शुगर सेवन से त्वचा पर जल्दी झुर्रियां आती हैं क्योंकि यह कोलेजन को नुकसान पहुंचाती है. साथ ही इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर संक्रमणों से लड़ने में अक्षम हो जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
चीनी बना रही है शरीर को कमजोर, जानिए कैसे धीरे-धीरे शरीर को खोखला कर रहा है ये मीठा जहर
Harmful Effects of Sugar: चीनी खाने के गंभीर नुकसान.

Harmful Effects of Sugar: आजकल चीनी हमारी थाली और रसोई का एक जरूरी हिस्सा बन गई है. सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, हर चीज में व्हाइट शुगर शामिल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मीठा स्वाद वास्तव में हमारी सेहत को अंदर ही अंदर कितना नुकसान पहुंचा रहा है? एक्सपर्ट्स और आयुर्वेद की मानें तो चीनी को 'सफेद जहर' कहना गलत नहीं होगा. भले ही चीनी गन्ने से तैयार की जाती है, लेकिन रिफाइनिंग प्रक्रिया में इसके सभी प्राकृतिक पोषक तत्व जैसे फाइबर, मिनरल और विटामिन खत्म हो जाते हैं, जिससे यह सिर्फ खाली कैलोरी का स्रोत बन जाती है जो वजन तो बढ़ाती है पर पोषण नहीं देती.

ये भी पढ़ें: सर्दी-खांसी से राहत के लिए कफ सिरप नहीं लेना चाहते, तो इन 5 घरेलू उपायों को आजमाएं

बार-बार चीनी की क्रेविंग क्यों होती है?

चीनी के कई ऐसे प्रभाव हैं जो धीरे-धीरे शरीर को खोखला कर देते हैं. यह नशे की तरह आदत डाल देती है क्योंकि यह डोपामिन रिलीज कर ब्रेन को खुशी का एहसास कराती है. यही कारण है कि मीठा खाने के बाद बार-बार उसकी तलब लगती है.

हिडन शुगर को पहचानें

चीनी कई ऐसे फूड्स में छुपी हुई होती है जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं हो, जैसे ब्रेड, सॉस, अचार, नमकीन स्नैक्स और पैक्ड फूड में अलग-अलग नामों जैसे फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज आदि के रूप में पाई जाती है. ज्यादा शुगर सेवन से त्वचा पर जल्दी झुर्रियां आती हैं क्योंकि यह कोलेजन को नुकसान पहुंचाती है. साथ ही इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे शरीर संक्रमणों से लड़ने में अक्षम हो जाता है.

ज्यादा चीनी खाने के नुकसान

ज्यादा मात्रा में चीनी लेने से दिमागी स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, स्मरणशक्ति और एकाग्रता में कमी आती है और यह अल्जाइमर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है. यह ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाकर दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती है. वहीं लिवर में फैट जमा होकर फैटी लिवर की समस्या खड़ी कर सकता है.

ये भी पढ़ें: क्या होता है DOCTOR, MD और MS का फुल फॉर्म? इतना कॉमन होने के बाद भी 99% लोगों को नहीं पता जवाब

चीनी के हेल्दी नेचुरल ऑप्शन्स

आयुर्वेद में रिफाइंड सफेद चीनी को हानिकारक माना गया है और इसकी जगह शुद्ध खांड, मिश्री, गुड़, शहद, खजूर, अंजीर और स्टीविया जैसे प्राकृतिक विकल्पों को अपनाने की सलाह दी गई है. मिठाई बनाते समय गुड़ या खजूर का प्रयोग करें और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक की जगह बेल का शरबत या शिकंजी दें.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harmful Effects Of Sugar, Sugar And Health Risks, How Sugar Weakens The Body, Dangers Of Eating Sugar, Sugar Addiction Side Effects, Sugar As Sweet Poison, Sugar And Immunity Loss, Sugar Causes Fatigue And Weakness, Chini Khane Ke Nuksan, Chini Se Hone Wali Bimariyan, Chini Ka Health Par Bura Asar, Chini Se Kamjori Kaise Hoti Hai, Chini Se Immunity Kam Hoti Hai, Chini Ka Nasha Aur Nuksan, Chini Se Diabetes Ka Khatra, Chini Ka Sharir Par Prabhav, Chini Se Thakan Aur Susti, Chini Se Hone Wale Rog
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com