स्मिथ ने बॉर्डर का रिकॉर्ड किया चकनाचूर, ब्रैडमैन के बाद इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा करने वाले बन गए दूसरे बल्लेबाज

Steve Smith Created History: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही हमवतन पूर्व क्रिकेटर एलन बॉर्डर (Allan Border) को पीछा छोड़ा है. 70 वर्षीय बॉर्डर ने 1978 से 1993 के बीच इंग्लैंड के खिलाफ कुल 47 मैच खेले थे. इस बीच वह 82 पारियों में 56.31 की औसत से 3548 रन बनाने में कामयाब हुए थे.

स्टीव स्मिथ ने बॉर्डर को छोड़ा पीछे

मगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 'द एशेज' के चौथे मुकाबले की दूसरी पारी में नाबाद 24 रन बनाते हुए स्मिथ ने बॉर्डर को पीछे छोड़ दिया है. 36 वर्षीय स्मिथ ने 2010 से खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड के खिलाफ 40 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 72 पारियों में 55.51 की औसत से 3553 रन निकले हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में स्मिथ के नाम 12 शतक और 14 अर्धशतक दर्ज है.

सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा टेस्ट रन

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम दर्ज है. ब्रैडमैन ने इंग्लिश टीम के खिलाफ 1928 से 1948 के बीच 37 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 63 पारियों में 89.78 की औसत से 5028 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 19 शतक और 12 अर्धशतक देखने को मिले.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

5028 रन - सर डोनाल्ड ब्रैडमैन - ऑस्ट्रेलिया

3553 रन - स्टीव स्मिथ - ऑस्ट्रेलिया

3548 रन - एलन बॉर्डर - ऑस्ट्रेलिया

3214 रन - सर गारफील्ड सोबर्स - वेस्टइंडीज

3200 रन - स्टीव वॉ - ऑस्ट्रेलिया

