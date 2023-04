गर्मियों के मौसम में त्‍वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है. यहां जानें कैसे करें त्‍वचा की देखभाल.

How to protect your skin during summer: गर्मियों में स्किन(Skin Care) की फिक्र शुरू होती है, तो सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि स्किन को धूप से बचाना है. धूप में निकलने से पहले स्किन को दुपट्टे से पैक किया जाता है. सन ग्लासेस भी लगाए जाते हैं. कोशिश ये भी होती है कि तेज धूप के वक्त बाहर निकलना ही न पड़े. लेकिन ईमानदारी से सोचिए क्या स्किन के लिए इतना ही काफी है. चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो दुपट्टा आपने बांधा था क्या वो स्किन के लिए काफी था, शायद आपका जवाब भी होगा नहीं. गर्मियों (Summer) में आपके स्किन को चाहिए थोड़ी सी और देखभाल. वो कैसे करनी है, आप यहां जान सकते हैं.

गर्मियों में त्वचा की देखभाल के आसान उपाय | Summer Skin Care Tips