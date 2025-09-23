शुगर कंट्रोल कैसे करें?

Tips To Control Sugar: डायबिटीज आज के समय में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है. बदलते लाइफस्टाइल, गलत खानपान और तनाव इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक हैं. इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बढ़ता शुगर लेवल कई और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. कई लोग शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए तरह-तरह की दवाइयों को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? आपकी किचन में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपके शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती हैं.

शुगर कंट्रोल में रखने के घरेलू उपाय?

मेथी दाने: मेथी के बीजों में पाया जाने वाला फाइबर और पोषक तत्व शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो रात को एक चम्मच मेथी के दाने को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट इनका सेवन कर सकते हैं.

जामुन: जामुन में मौजूद कुछ गुण ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं. बात दें, इनके बीजों को अगर सूखाकर और पीसकर खाया जाए तो शरीर को दोगुने लाभ भी मिल सकते हैं.

अदरक: अदरक में कई तरह के तत्व पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. अब सवाल यह है कि कैसे करें सेवन? आप चाहें, तो अदरक की चाय बना कर रोजाना इसका सेवन कर सकते हैं.

हल्दी: हल्दी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं. यह और भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकता है.

दालचीनी: दालचीनी में पाए जाने वाले तत्व ब्लड शुगर को कम करने में मदद कर सकते हैं. इसे रोजाना चाय या दही के साथ लेना शुगर के मरीजों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

करेले का रस: करेले का रस ब्लड शुगर को कम करने का एक बेहतरीन घरेलू उपाय है. करेले के वैसे कई फायदे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? रोजाना सुबह इसका रस पीने से ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

