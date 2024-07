Snake bite: सांप काटने पर भूल कर भी न करें ये काम, खतरे में पड़ सकती है जान...

What is the first aid for snake bite? | saanp kat le to kya kare: बरसात के मौसम में सांप काटने की घटना बढ़ जाती है. दरअसल, बारिश के पानी से सांप का बिल भर जाता है और वे बिलों से बाहर निकल आते हैं. यहां वहां छुपने की कोशिश में सांप कई बार आबादी वाले इलाके में आ जाते हैं. यही वजह है कि इस मौसम में सांप के काटने की घटना बढ़ जाती है. सांप का काटना वाकई में एक गंभीर स्थिति है लेकिन घबराहट में गलत कदम उठाने से समस्या और भी विकट हो सकती है. जानकारी के अभाव में उठाए गए कदम की वजह से कई बार व्यक्ति की मौत हो जाती है. इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

सांप काटने के बाद नहीं करें ये गलती (Mistakes to be avoided after snakebite)

1. सांप के काटने पर टाइट पट्टी बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए. इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है.

2. सांप के काटने वाली जगह पर कट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जहर और ज्यादा तेजी से फैल सकता है.

3. फिल्मों की तरह सांप काटने पर मुंह से चूसने की कोशिश न करें. इससे आपके शरीर में भी जहर फैल सकता है.

4.सांप के काटने पर कभी भी घर पर इलाज करने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में मरीज को फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं.

5. सांप काटने पर मरीज को शराब या कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से जहर का असर बढ़ सकता है.

सांप काटने पर क्या करना चाहिए? (What should be done if a snake bite)

1. अगर आपको सांप ने काट लिया है तो घबराने के बजाए शांत रहने की कोशिश करें. क्योंकि घबराने से शरीर में एड्रीनलीन हार्मोन रिलीज होता है जिससे जहर और तेजी से फैल सकता है.

2.सांप ने जिस जगह काटा है उसे दिल से नीचे रखने की कोशिश करें ताकि शरीर में जहर फैलने की स्पीड कम हो जाए.

3. सांप ने जिस जगह काटा है उसे साफ पानी और साबुन से धोएं ताकि संक्रमण का जोखिम कम हो जाए.

3. सांप काटने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. मरीज को जहर से बचाने का काम सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं.

4. काटने वाला सांप अगर जहरीला है तो एंटी-वेनम इंजेक्शन लगवाएं.

सर्पदंश से बचने का तरीका (How to avoid snake bite?)

सर्पदंश से बचना चाहते हैं तो आसपास सफाई रखें ताकि सांप को घास या झाड़ियों में छुपने की जगह न मिल पाए. अगर सांप आपके पास से चुपचाप गुजर रहा है तो उसे बेवजह छेड़ने की गलती नहीं करें क्योंकि परिणाम आपके लिए खतरनाक हो सकता है. कभी भी सांप से लड़ने की कोशिश न करें. उन्हें देखते ही उससे दूर भागना ही बेस्ट ऑप्शन है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)