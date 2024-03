अरे बाबा! रातभर फोन में लगे रहते हैं, नहीं करते नींद पूरी, गलती कर रहे हैं आप, दिमाग हो जाएगा सुस्त, भूलने लगेंगे बातें, घेर लेगा डिप्रेशन, जानें कम सोने के नुकसान

जानिए नींद पूरी न होने के नुकसान

What are the effects of lack of sleep? एक पुरानी कहावत है 'जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है'. जिसका अर्थ आप सभी जानते ही होंगे. इस कहावत की सीख है कि जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो सब खो देता है. लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो कम सोता है या नहीं सोता वो भी काफी कुछ खोता है. जागकर मेहनत करना बहुत जरूरी है. लेकिन नींद को दरकिनार करके नहीं. एक सामान्य व्यक्ति के लिए सात से आठ घंटे की नींद (7 ghate ki nind) बहुत जरूरी है. जिसकी लगातार कमी कई परेशानियों का कारण बन सकती हैं. आपको बताते हैं नींद न पूरी होने से आप कितना नुकसान भुगत सकते हैं.

नींद की कमी के नुकसान | Side Effect Of Less Sleep

याददाश्त की कमी