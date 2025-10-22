Shubh Ratri: सोने से पहले चबा लें ये काली चीज, फिर देखें कमाल, 10 दिन में बदल जाएगा सेहत का हाल

Raat Ko 2 Laung Khane Ke Fayde: भारतीय रसोई में कई तरह के मसाले पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हीं मसालों में एक मसाला ऐसा है जो खाने का स्वाद और खुशबू तो बढ़ाता ही है साथ ही इसमें छिपे कई औषधीय गुण शरीर को रोगों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन से मसाले की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लौंग की. अगर आप रोज रात को सोने से पहले सिर्फ दो लौंग चबाते हैं और लगातार 10 दिनों तक इस आदत को अपनाते हैं, तो शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इसे खाने से होने वाले बड़े फायदों के बारे में.

रात में लौंग खाने के बड़े फायदे

पाचन: लौंग में मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप रोज रात को सोने से पहले दो लौंग चबाते हैं तो पाचन को दुरुस्त रख सकते हैं.

इम्यूनिटी: लौंग एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से 10 दिनों तक रात में दो लौंग चबाने से शरीर को सर्दी-जुकाम जैसी बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से दूर रखा जा सकता है.

दांत: दांत में दर्द, मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों में सूजन या पायरिया से संबंधी समस्याओं के लिए भी लौंग का इस्तेमाल काफी फायदेमंद माना जा सकता है. रोजाना रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ 2 लौंग खाने से दांतों को हेल्दी रखा जस सकता है.

मुंह की दुर्गंध: लौंग का प्राकृतिक स्वाद और इसकी खुशबू मुँह से आने वाली दुर्गंध को समाप्त करता है. यह ओरल हेल्थ के लिए बेहतरीन है और दांत में कीड़े लगने जैसी परेशानी से भी राहत दिलाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)