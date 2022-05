'योग से पहले न पिएं एक घूंट भी पानी' या 'खाली पेट योग न करें' उफ्फ खाएं या न खाएं? कोई नहीं दे सकता इतना सटीक और सही जवाब

क्या खाली पेट योग करना चाहिए या फिर कुछ हल्का खा कर योग (Empty Stomach) करना सही होता है.

Eating Before And After Yoga: What, When, Why: आपने ये सलाह तो जरूर सुनी होगी कि आपको पेट भरकर स्विमिंग (Swimming) नहीं करनी चाहिए, और खाने के बाद दौड़ने से आपको साइड क्रैम्प (Side Cramps) हो सकता है. लेकिन योग का क्या? क्या खाली पेट योग करना चाहिए या फिर कुछ हल्का खा कर योग (Empty Stomach) करना सही होता है. ये वो तमाम सवाल हैं जिसका लोग जवाब जानना चाहते हैं. कई योग गुरु (Yoga Guru) और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खाली पेट योग करने से ज्यादा (Yoga on Empty Stomach) फायदा मिलता है, लेकिन कुछ का कहना है कि कुछ हल्का खाने के बाद योग करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज (Boost Metabolism) होता है और ज्यादा एनर्जी मिलती है. तो चलिए दो अलग-अलग एक्सपर्ट्स से जानते हैं इस सवाल का जवाब.