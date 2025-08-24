विज्ञापन

मकरासन योग से होगा रीढ़ की हड्डी का दर्द कम, अगर रोजाना करें मगरमच्छ जैसा ये योगासन

मकरासन योग तनाव कम करने, रीढ़ दर्द से राहत दिलाने और मन को शांत करने का आसान उपाय है. नियमित अभ्यास से नींद बेहतर होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है.

रीढ़ दर्द से स्ट्रेस तक, मकरासन है हर उम्र का हीलिंग योग

How to do Makarasana: आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी टेंशन से जूझ रहा है. बच्चे पढ़ाई की टेंशन में, युवा नौकरी और करियर की चिंता में और बुज़ुर्ग बढ़ती शारीरिक दिक़्क़तों में परेशान रहते हैं. ऐसे में योग सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ नहीं, बल्कि शरीर और मन को संतुलित करने का सबसे आसान उपाय है. खासतौर पर मकरासन, जिसे मगरमच्छ मुद्रा भी कहा जाता है, गहरी रिलैक्सेशन और मानसिक सुकून देने वाला आसन है.

मकरासन क्या है? | Makarasana Yoga

संस्कृत शब्द 'मकर' का मतलब है मगरमच्छ और 'आसन' का मतलब है बैठना या लेटना. इस आसन में शरीर बिल्कुल वैसे ही आराम करता है, जैसे मगरमच्छ शांत पानी में तैरता है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, मकरासन तनाव कम करने, पीठ के दर्द को राहत देने और पूरे शरीर में नई ऊर्जा लाने वाला आसन है.

कैसे करें मकरासन? | Crocodile Pose Yoga

  • योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं.
  • दोनों पैरों को हल्का सा दूर कर लें और पंजों को बाहर की ओर फैला दें.
  • हाथों को मोड़कर एक हथेली दूसरी के ऊपर रखें और ठुड्डी को हथेलियों पर टिकाएं.
  • आंखें बंद करें और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें.
  • अब लंबी और गहरी सांस लें और मन को सांसों पर केंद्रित करें.
  • नियमित प्रैक्टिस करने से शरीर गहरी रिलैक्सेशन की स्थिति में जाता है और कुछ ही दिनों में पॉजिटिव बदलाव दिखने लगता है.
सेहत पर मकरासन के फायदे | Makarasana yoga benefits

  • रीढ़ और पीठ की मजबूती – लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों को पीठ, कमर और कंधों के दर्द से राहत मिलती है.
  • मानसिक शांति – तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को कम करता है.
  • बेहतर नींद – अनिद्रा से जूझ रहे लोगों के लिए यह आसन बेहद लाभकारी है.
  • बच्चों के लिए फायदेमंद – पढ़ाई में ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है.
  • श्वास प्रणाली में सुधार – फेफड़ों को मज़बूत करता है और थकान दूर करता है.
कब न करें मकरासन? | back pain relief yoga

आयुष मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गर्भवती महिलाओं, कंधे में गंभीर जकड़न या रीढ़/कमर की गंभीर चोट वाले लोगों को यह आसन बिना एक्सपर्ट की सलाह के नहीं करना चाहिए. मकरासन एक साधारण सा योगासन है, लेकिन इसके फायदे बेहद गहरे हैं. अगर इसे रोज़ाना कुछ मिनट भी किया जाए तो शरीर और मन दोनों को राहत मिलती है. आज की भागदौड़ भरी लाइफ़स्टाइल में यह आसन हर उम्र के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

