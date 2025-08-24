विज्ञापन

सुबह 1 मिनट कर लिया यह काम तो सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा पेट साफ, योगाचार्य ने कहा एक बार में दिखेगा असर

Yoga For Constipation: कब्ज हो गई है या मल सही तरह से नहीं आ रहा है तो यहां जानिए किस तरह सुबह शरीर को सही तरह से हिलाया-डुलाया जाए तो पेट साफ होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी.

Kabj Ke Upay: इस योगा से मिनटों में साफ हो जाएगा पेट.

Constipation Relief: सुबह घर से निकलने से पहले पेट साफ करना बेहद जरूरी है. अगर ठीक तरह से पेट साफ नहीं होता है तो इससे शरीर में टॉक्सिंस बढ़ने लगते हैं, पेट भारी महसूस होने लगता है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती और अगर कुछ खा भी लिया जाए तो पेट में गड़बड़ होने लगती है और मलत्याग की इच्छा बढ़ जाती है. इससे पूरा दिन व्यक्ति असहज महसूस करता है. ऐसे में पेट की गैस या एसिडिटी की दिक्कत भी हो जाती है. लेकिन, अगर सुबह व्यक्ति घंटों तक टॉयलेट में बैठा रहे और फिर भी पेट साफ ना हो तो भला क्या किया जाए? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं योगाचार्य कुलदीप त्यागी. योगाचार्य ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि सुबह किया गया 1 काम 1 मिनट में ही पेट को एक बार में साफ कर देगा. ऐसे में चलिए बिना देरी किए आप भी जान लीजिए इस कब्ज (Constipation) और पेट साफ ना होने की दिक्कत से छुटकारा पाने का तरीका.

पेट साफ ना हो तो करें ये काम | Yoga For Constipation

इसक तरह बैठकर पिएं पानी

योगाचार्य ने बताया कि सुबह सबसे पहले आपको मलासन (Malasana) में बैठकर एक गिलास पानी पीना है. इसके लिए दोनों पैरों को फैलाकर खड़े हो जाएं और फिर रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए नीचे झुककर बैठ जाएं. यह पोजीशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे मलत्याग करते हुए व्यक्ति बैठता है. अब इस पोजीशन में ही बैठे-बैठे एक गिलास हल्का पानी पिएं. इससे पेट साफ होने में मदद मिलती है.

ऊपर की तरफ खींचें शरीर

इसके बाद आपको करना है त्रेयक ताड़ासन. खड़े हो जाएं और अपने हाथों को सिर के ऊपर लेकर जाएं और आपस में उंगलियां जोड़ लें. इसके बाद शरीर को ऊपर की तरफ खींचें. लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर आएं.

शरीर को करें ट्विस्ट

अब आपको अपने एक हाथ को पीछे से आगे लाते हुए कमर पर रखना है और दूसरा सामने से कमर पर रखना होगा. दूसरा हाथ कंधे के पास भी रखा जा सकता है. इसके बाद शरीर को पीछे की तरफ ट्विस्ट करें. इससे पेट की गंदगी बाहर निकलती है.

योगाचार्य ने बताया कि यह अभ्यास रोजाना किया जाए तो सुबह पेट साफ होने में दिक्कत नहीं होगी. इससे कब्ज से भी छुटकारा मिल जाता है.

