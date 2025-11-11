शर्लिन चोपड़ा का हैवी ब्रेस्ट इंप्लांट्स के बाद हुआ बुरा हाल, अब करवा रहीं हैं रिमूवल सर्जरी

Breast Implant Removal Sugery: आज की दुनिया में जहां बाहरी सुंदरता को अक्सर आत्मविश्वास और पहचान से जोड़ा जाता है, वहां खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं, एक साहसिक कदम है. अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने जीवन के एक बेहद निजी और जरूरी फैसले को शेयर किया, जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वे लगातार शारीरिक तकलीफों से जूझ रही थीं, जिनमें क्रोनिक बैक पेन, चेस्ट पेन, गर्दन और कंधे में दर्द और छाती में लगातार दबाव. इन समस्याओं ने उनका रूटीन, एनर्जी और मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया. कई मेडिकल जांचों और डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद यह साफ हुआ कि इन सभी तकलीफों की जड़ उनके हैवी ब्रेस्ट इंप्लांट्स हैं.

शर्लिन ने फिर लिया एक बड़ा फैसला:

शर्लिन ने बताया कि जब उन्हें यह पता चला, तो उन्होंने अपनी हेल्थ और लाइफ क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हुए ब्रेस्ट इंप्लांट को हटाने का फैसला किया. यह सिर्फ एक सर्जिकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक बदलाव है, खुद को वैसे ही अपनाने का, जैसा वे वास्तव में हैं.

उन्होंने लिखा, "मैं बिना किसी एक्स्ट्रा बोझ के एक नया जीवन शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती." यह वाक्य न सिर्फ उनके फैसले की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि उस आत्म-स्वीकृति की भावना को भी उजागर करता है जो आज के समय में बेहद जरूरी है.

इंफ्लांट्स का क्या असर होता है?

हैवी इंप्लांट्स का असर: शरीर के संतुलन पर असर डालते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है.

क्रोनिक दर्द: लगातार वजन और खिंचाव की वजह से पीठ, गर्दन और कंधों में दर्द होता है.

सांस लेने में तकलीफ: छाती पर दबाव होने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है.

मानसिक थकावट: लगातार दर्द और असहजता मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं.

शर्लिन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा:

अगस्त 2023 में उन्होंने अपने चेहरे से सारे फिलर्स हटवा लिए थे ताकि वे अपनी असली शक्ल में दुनिया के सामने आ सकें. यह कदम उनके आत्म-सम्मान और आत्म-स्वीकृति की दिशा में पहला था. अब ब्रेस्ट इंप्लांट हटाने का फैसला उसी यात्रा का अगला पड़ाव है.

उन्होंने साफ किया कि यह पोस्ट किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं है, न फिलर्स की, न इंप्लांट्स की, न उनके चाहने वालों की. यह पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत अनुभव और फैसले को दर्शाता है.

हैवी ब्रेस्ट इंप्लांट क्या होता है? | What is a Heavy Breast Implant?

ब्रेस्ट इंप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें स्तनों के आकार, बनावट या स्थिति को बदलने के लिए सिलिकॉन या सलाइन से भरे कृत्रिम इंप्लांट्स शरीर में लगाए जाते हैं. जब ये इंप्लांट्स सामान्य से बड़े या भारी होते हैं, तो उन्हें हैवी ब्रेस्ट इंप्लांट कहा जाता है.

हैवी इंप्लांट्स से होने वाली संभावित समस्याएं:

पीठ और गर्दन में दर्द: भारी इंप्लांट्स शरीर के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है.

कंधों और छाती में खिंचाव: वजन के कारण मांसपेशियों में तनाव बढ़ता है.

सांस लेने में तकलीफ: छाती पर दबाव होने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है.

क्रोनिक थकान और असहजता: लगातार असंतुलन से शरीर थका हुआ और असहज महसूस करता है.

स्किन स्ट्रेचिंग और इम्प्लांट शिफ्टिंग: त्वचा पर खिंचाव और इंप्लांट्स का स्थान बदलना आम है.

क्यों करवाते हैं लोग ब्रेस्ट इंप्लांट? | Why Do People Get Breast Implants?

अच्छा दिखने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए.

शरीर की बनावट को संतुलित करने के लिए.

मेडिकल कारणों से (जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बाद रिकंस्ट्रक्शन)

