शर्लिन चोपड़ा का ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद घटा वजन, बोलीं- आर्टिफिशियल बोझ से...

ब्रेस्ट इम्प्लांट से दर्द झेल चुकीं शर्लिन चोपड़ा ने अपना एक्सपीरियंस फैंस के साथ शेयर किया और बताया कि उन्होंने इससे तौबा कर ली है.

Read Time: 3 mins
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने ब्रेस्ट से सिलिकॉन कप्स रिमूव कराने की जानकारी शेयर की थी. इस दौरान उन्होंने बताया कि वह 2021 से लेकर 10 नवंबर तक लगातार पुराने दर्द से जूझ रही थीं. ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवाने के बाद अब उन्होंने इस सबसे तौबा कर ली है. उन्होंने कहा, ''मुझे गर्दन में दर्द, कंधे और पीठ में दर्द, सीने में तकलीफ, सांस लेने में कठिनाई और ब्रेन फॉग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. जब कई मेडिकल जांच करवाई तो पता चला कि इसका असली कारण मेरे भारी ब्रेस्ट इम्प्लांट थे.''

ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने के बाद शर्लिन चोपड़ा का घटा वजन

मीडिया से बातचीत के दौरान शर्लिन ने कहा, ''इन भारी इम्प्लांट को हटवाने के बाद मेरा करीब दो किलो वजन कम हो गया, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से राहत मिली है. अब न सिर्फ दर्द से राहत मिली है, बल्कि आर्टिफिशियल बोझ से भी छुटकारा मिल गया है.'' शर्लिन ने अपने अनुभव के जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "मैं सोच रही थी कि जब प्रकृति ने शरीर का विकास सही ढंग से किया होता है, तो हमें भारी ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है?"

लोगों को शर्लिन चोपड़ा ने दी चेतावनी

शर्लिन चोपड़ा ने साफ किया कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की चाहत में अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं और इस तरह के फैसले जीवन के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं. अब उन्होंने ठान लिया है कि वे अपने शरीर के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करेंगी.

क्या होता है ब्रेस्ट इम्प्लांट

दरअसल, ब्रेस्ट इम्प्लांट एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, जिसमें स्तनों के आकार को बढ़ाने या बदलने के लिए सिलिकॉन या अन्य सामग्री के इम्प्लांट लगाए जाते हैं. यह इम्प्लांट स्तन के नीचे छोटे चीरे के माध्यम से शरीर में फिट किया जाता है.ब्रेस्ट इम्प्लांट को लेकर शर्लिन ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से अपील की थी कि वे किसी भी कॉस्मेटिक प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उसके सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को अच्छे से जान लें. उन्होंने कहा कि अपने फैमिली मेंबर्स और एक्सपर्ट्स से विचार-विमर्श करना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी में न हो.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
