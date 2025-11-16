विज्ञापन

शर्लिन चोपड़ा ने रिमूव करवाए सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट, कई महीनों से पीठ, छाती और गर्दन के दर्द से थीं परेशान

शर्लिन ने खुलासा किया कि उन्हें महीनों से पीठ, छाती, गर्दन और कंधों में लगातार दर्द हो रहा था. कई डॉक्टरों से सलाह के बाद पता चला कि उनके लक्षणों का कारण यही इम्प्लांट्स थे.

अपने नए लुक से बेहद खुश हैं शर्लिन चोपड़ा
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हटाने की सर्जरी करवाई है. कई समय तक पीठ, छाती, गर्दन और कंधों में लगातार दर्द सहने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया. इंस्टाग्राम पर शर्लिन ने सिलिकॉन इम्प्लांट्स की तस्वीर शेयर की, जिनका वजन 825 ग्राम था. उन्होंने लिखा, ‘सिलिकॉन फ्री! अब काफी हल्का महसूस कर रही हूं.' एक वीडियो में शर्लिन ने इम्प्लांट्स हाथ में लेकर लोगों को चेतावनी दी कि यह गलती कोई न दोहराए. 

उन्होंने बताया कि यह अनावश्यक बोझ जीवन को दर्दनाक बना देता है. सर्जरी के लिए उन्होंने अपनी डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया. शर्लिन ने अपने वीडियो में सिलिकॉन इम्प्लांट्स को हाथ में लेकर लोगों को सर्तक किया कि ये गलती कोई भी ना करे जो उन्होंने की थी. उन्होंने बताया कि ये कितना दर्दनाक हो सकता है. कैप्शन में शर्लिन ने लिखा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि गैर जरूरी बोझ के साथ जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है. यह मेरी पर्सनल राय है...हर किसी की अपनी राय हो सकती है. मेरे ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी के लिए मेरे बेहद कुशल डॉक्टरों की टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद.

दर्द की वजह बने इम्प्लांट्स

शर्लिन ने खुलासा किया कि उन्हें महीनों से पीठ, छाती, गर्दन और कंधों में लगातार दर्द हो रहा था. कई डॉक्टरों से सलाह के बाद पता चला कि उनके लक्षणों का कारण यही इम्प्लांट्स थे. छाती पर लगातार दबाव और मांसपेशियों में तनाव ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल कर दी थी.

इम्प्लांट्स पर क्या है डॉक्टरों की सलाह

गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. ईशा नंदल का कहना है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स छाती की दीवार पर अतिरिक्त भार डालते हैं, जिससे ऊपरी शरीर की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और नींद की समस्या भी हो सकती है. सर्जरी के बाद शर्लिन रिकवरी की प्रोसेस में हैं और अपने नए लुक से खुश नजर आ रही हैं.

