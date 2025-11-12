विज्ञापन

Sherlyn Chopra ने हटवाए Breast Implants, हॉस्पिटल से वीडियो शेयर कर बयां किया दर्द

Sherlyn Chopra Breast Implants: एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि वह कुछ दिनों से बदन के कई हिस्सों में दर्द से जूझ रही थीं, चेकअप करवाने पर उन्हें पता चला कि ये सब उनके ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की वजह से हो रहा है. इसके बाद एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने इन्हें हटाने का फैसला लिया है.

Read Time: 3 mins
Share
Sherlyn Chopra ने हटवाए Breast Implants, हॉस्पिटल से वीडियो शेयर कर बयां किया दर्द
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट
Instagram

Sherlyn Chopra Breast Implants: एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने एक बड़ा फैसला लिया है. शर्लिन चोपड़ा ने पहले ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाई थी, अब उन्हें पूरी तरह से हटा दिया है. मंगलवार यानी 11 नवंबर को शर्लिन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया. वीडियो में शर्लिन चोपड़ा अपनी हेल्थ को लेकर बात कर रही हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि कई दिनों से बदन के कई हिस्सों में दर्द से जूझ रही थीं, चेकअप करवाने पर उन्हें पता चला कि ये सब उनके ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी (Sherlyn Chopra Breast Implants) की वजह से हो रहा है. इसके बाद एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने इन्हें हटाने का फैसला लिया है.

यह भी पढ़ें:- Skin Care Tips: रात को सोने से पहले ये 3 चीजें रगड़ लो, सुबह चमक उठेगा चेहरा, दाग-धब्बे भी हमेशा के लिए छूमंतर

दरअसल, शर्लिन चोपड़ा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रही हैं. उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी कराने का फैसला किया है. बता दें कि इससे पहले अगस्त 2023 में उन्होंने अपने चेहरे से सभी फिलर्स हटवा दिए थे, ताकि वो अपने असली रूप में दिख सकें.

ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए, शर्लिन ने कहा, "क्या मैं घबरा रही हूं? थोड़ी सी. उत्साहित? बेहद. मैं बिना किसी बोझ के एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती. मैं प्रार्थना करती हूं कि ईश्वर मुझे और उन सर्जनों को आशीर्वाद दे जो आज मेरी ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी करेंगे. ईश्वर हम सब पर कृपा करें. धन्यवाद."

एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह पोस्ट फिलर्स या सिलिकॉन इम्प्लांट्स या उनके चाहने वालों की आलोचना करने के बारे में नहीं है. यह पोस्ट पूरी तरह से मेरे उस फैसले को दर्शाती है, जिसमें मैंने खुद को वैसे ही अपनाया है जैसी मैं हूं. सर्जरी के बाद शर्लिन चोपड़ा ने प्रशंसकों से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हल्का महसूस कर रही हूं."

हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट क्या होता है?

हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें स्तनों के आकार, बनावट या स्थिति को बदलने के लिए सिलिकॉन या सलाइन से भरे कृत्रिम इम्प्लांट्स शरीर में लगाए जाते हैं. जब ये इम्प्लांट्स बड़े या भारी होते हैं, तो उन्हें हैवी ब्रेस्ट इंप्लांट कहा जाता है. आमतौर पर सिलिकॉन और सलाइन ब्रेस्ट इम्प्लांट लगभग 10 से 15 साल तक चल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sherlyn Chopra, Sherlyn Chopra Health Update, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com