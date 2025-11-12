Shahnaz Husain skin care routine tips for winters : त्वचा की देखभाल आपकी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा होनी चाहिए. क्योंकि यह स्किन के स्वास्थ्य को बनाए रखने और आपकी स्किन को त्वचा संबंधी समस्याओं से मुक्त रखने में मदद करती है. इसके अलावा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि बदलते मौसम के साथ आपकी त्वचा की देखभाल की दिनचर्या में भी बदलाव आना चाहिए. उदाहरण के लिए, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए आपको सर्दियों के मौसम के अनुकूल त्वचा की देखभाल की जरूरत होती है. ऐसे में ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने सर्दियों के मौसम के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कुछ आसान त्वचा देखभाल सुझाव दे रही हैं.

सर्दियों में त्वचा की देखभाल में बदलाव क्यों

तापमान में गिरावट, यूवी किरणों का स्तर, तेज ठंडी हवाएं नमी के स्तर में कमी, कम या ज्यादा तेल उत्पादन के कारण ये समस्याएं होती हैं

• शुष्क त्वचा की समस्याएं

• मुंहासे

• त्वचा की संवेदनशीलता

• बेजान त्वचा की समस्याएं

• पपड़ीदार त्वचा की समस्याएं

• कमजोर त्वचा की परत

सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए सुझाव

सर्दियां वह समय होता है जब हवा में नमी नहीं होती, इसलिए त्वचा जल्दी सूख जाती है जिससे त्वचा में जलन, पपड़ीदार त्वचा, बेजान त्वचा और लालिमा जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं. आपकी त्वचा निर्जलित और संवेदनशील दिखाई देती है. कभी-कभी तेल संतुलन बिगड़ने के कारण मुंहासे हो सकते हैं. हालांकि, त्वचा के अनुकूल अपनी त्वचा देखभाल दिनचर्या में बदलाव करके इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है-

• कठोर त्वचा पर क्लींजर का उपयोग न करें, केवल फोम बेल्स त्वचा क्लींजर या हाइड्रेटिंग त्वचा क्लींजर का उपयोग करें.

• मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने, त्वचा को फिर से जीवंत करने और रूखी त्वचा की समस्याओं से बचने के लिए सप्ताह में एक बार स्क्रब का उपयोग करना पर्याप्त है.

• अपनी त्वचा को परतों में हाइड्रेट करें, उदाहरण के लिए पहले सीरम का उपयोग करें और फिर उसे सील करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाएं.

• आप रात में त्वचा को साफ करने के बाद बादाम के तेल से मालिश कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी त्वचा रात भर में मरम्मत और कायाकल्प हो.

• यूवी किरणों के बढ़ने के कारण त्वचा पर समय से पहले बूढ़ा होने का कारण बनने के कारण डेली SPF का उपयोग करना जरूरी है.

• पर्याप्त मात्रा में ताजा फलों का रस पीकर और दिन भर पानी पीते रहकर हाइड्रेटेड रहें.

• अपनी त्वचा के लिए आवश्यक ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई की पूर्ति के लिए अपने आहार में मेवे और बीज शामिल करें.

• अपनी त्वचा से प्राकृतिक तेल को हटाने से बचने के लिए हमेशा गर्म पानी की बजाय गुनगुने पानी से चेहरा धोना याद रखें.

• एक चम्मच एलोवेरा जेल में आधा चम्मच शहद मिलाकर एक प्राकृतिक हाइड्रेटिंग मास्क बनाएँ. इसे अपने चेहरे और गर्दन पर 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)