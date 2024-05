यूपी बोर्ड टॉपर प्राची निगम के लुक्स पर ट्रोलर्स के शर्मनाक रिएक्शन्स के बीच PCOS पर छिड़ी चर्चा, जानें इस मेडिकल कंडिशन के बारे में समझना क्यों जरूरी

प्राची निगम ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 98.5 प्रतिशत अंक प्राप्त करके सुर्खियां बटोरीं. यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की टॉपर प्राची निगम सोशल मीडिया पर छाई रहीं. हालांकि उनको बधाई के साथ-साथ एक बुरे अनुभव से भी गुजरना पड़ा. उनको चेहरे के बालों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में प्राची निगम की चर्चा उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की तुलना में उनके लुक के लिए ज्यादा हुई. प्राची में ट्रोलर्स को जवाब भी दिया था कि, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा मायने उनके ग्रेड रखते हैं, न कि उनके चेहरे के बाल. हालांकि, उन्होंने अपनी निराशा भी व्यक्त की और कहा कि अगर उन्हें कम अंक मिले होते तो उन्हें इससे परेशानी होती. हालांकि चेहरे पर बाल उगने जैसी कंडिशन कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) की वजह से भी हो सकती हैं. ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंडाशय असामान्य मात्रा में एण्ड्रोजन, पुरुष सेक्स हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जिससे अक्सर चेहरे के बालों की ग्रोथ बढ़ती है.

एक्स पर हेल्थ कोच प्रियंका मातनहेलिया ने लिखा, "मैं प्राची निगम को यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप करने के लिए बधाई देती हूं. यह जानकर दुख हुआ कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. #पीसीओएस एक दुर्बल करने वाली कंडिशन है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी. बहुत गर्व है कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद यह सफलता हासिल की है."

I congratulate #PrachiNigam for topping the UP Board High School exams



It's sad to learn that people are trolling her. #PCOS is a debilitating condition, not only physically, but socially and mentally.



Very proud that she has achieved this success despite her health issues pic.twitter.com/B0lw68NrzJ