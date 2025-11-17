Shahnaz Hussain ने बताया सर्दियों में क्यों निकलते हैं पिंपल और बचने के 5 आसान नुस्खे

Pimple home remedy : ठंड का मौसम आता है तो हमारी त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है, लेकिन कई लोगों के लिए यह मौसम पिंपल (मुंहासे) की समस्या भी साथ लाता है. ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं. अगर आप सर्दियों में सही स्किन केयर रूटीन अपनाएं और कुछ बातों का ध्यान रखें, तो पिंपल से (Pimple home remedy) आसानी से बचा जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से पिंपल निकलने के कारण आर इससे जुड़े घरेलू उपाय.

सर्दियों में पिंपल क्यों होते हैं?

शहनाज हुसैन कहती हैं कि सर्दी में पिंपल होने का सबसे बड़ा कारण है सूखी हवा. चाहे आप घर के अंदर हों या बाहर, यह हवा आपकी स्किन की नैचुरल नमी को छीन लेती है और त्वचा का तेल (सीबम) बैलेंस बिगड़ जाता है.

ऑयल का ज्यादा बनना

नमी की कमी पूरी करने के लिए त्वचा ज्यादा तेल (सीबम) बनाना शुरू कर देती है. यह तेल ओपन पोर्स में जमा होकर उन्हें बंद कर देता है और पिंपल निकल आते हैं.

गर्म पानी का असर

ठंड में देर तक गर्म पानी से नहाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन यह आपकी स्किन के नैचुरल तेल को पूरी तरह धो देता है, जिससे त्वचा खराब होती है और पिंपल होने का खतरा बढ़ जाता है.

ऊनी कपड़ों से जलन

कुछ ऊनी कपड़े, स्वेटर या स्कार्फ भी स्किन पर रगड़ पैदा करते हैं, जिससे गर्दन, जबड़े या पीठ पर पिंपल हो सकते हैं.

खान-पान

अगर आप सर्दियों में ज्यादा तला-भुना और प्रोसेस्ड (जंक) खाना खाते हैं, तो ये पिंपल निकलने का एक बड़ा कारण बन सकता है.

पिंपल से बचने के 5 आसान तरीके

सर्दियों में पिंपल को कंट्रोल करना बहुत आसान है. बस इन टिप्स को फॉलो करें:

अपनी त्वचा को हमेशा हल्का, तेल-रहित मॉइस्चराइजर लगाकर नमी दें.

अपने चेहरे को हफ्ते में एक-दो बार भाप दें. इससे बंद रोमछिद्र खुलते हैं. आप घर में रूम ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

सिर्फ स्किन को ही नहीं, शरीर को भी अंदर से हाइड्रेट रखना जरूरी है. जूस, फल और ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले मेवे (जैसे अखरोट) खाएं.

घर लौटने के बाद दो बार चेहरा साफ करें. पहले ऑयल बेस्ड क्लींजर से मेकअप या धूल हटाएं, फिर झाग वाले (फोम) क्लींजर से चेहरा धोएं.

डेड स्किन हटाने के लिए हफ्ते में दो बार एक्सफोलिएट (हल्का स्क्रब) करें. आप कॉफी, ब्राउन शुगर और नारियल तेल मिलाकर घर पर भी नैचुरल स्क्रब बना सकते हैं.

