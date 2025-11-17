विज्ञापन
Shahnaz Hussain ने बताया सर्दियों में क्यों निकलते हैं पिंपल और बचने के 5 आसान नुस्खे

Home remedy for pimples by Shahnaz hussain : अगर आप सर्दियों में सही स्किन केयर रूटीन अपनाएं और कुछ बातों का ध्यान रखें, तो पिंपल से (Pimple home remedy) आसानी से बचा जा सकता है.

कुछ ऊनी कपड़े, स्वेटर या स्कार्फ भी स्किन पर रगड़ पैदा करते हैं, जिससे गर्दन, जबड़े या पीठ पर पिंपल हो सकते हैं.

Pimple home remedy : ठंड का मौसम आता है तो हमारी त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है, लेकिन कई लोगों के लिए यह मौसम पिंपल (मुंहासे) की समस्या भी साथ लाता है. ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं. अगर आप सर्दियों में सही स्किन केयर रूटीन अपनाएं और कुछ बातों का ध्यान रखें, तो पिंपल से (Pimple home remedy) आसानी से बचा जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से पिंपल निकलने के कारण आर इससे जुड़े घरेलू उपाय.

सर्दियों में पिंपल क्यों होते हैं?

शहनाज हुसैन कहती हैं कि सर्दी में पिंपल होने का सबसे बड़ा कारण है सूखी हवा. चाहे आप घर के अंदर हों या बाहर, यह हवा आपकी स्किन की नैचुरल नमी को छीन लेती है और त्वचा का तेल (सीबम) बैलेंस बिगड़ जाता है.

ऑयल का ज्यादा बनना

नमी की कमी पूरी करने के लिए त्वचा ज्यादा तेल (सीबम) बनाना शुरू कर देती है. यह तेल ओपन पोर्स में जमा होकर उन्हें बंद कर देता है और पिंपल निकल आते हैं.

गर्म पानी का असर

ठंड में देर तक गर्म पानी से नहाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन यह आपकी स्किन के नैचुरल तेल को पूरी तरह धो देता है, जिससे त्वचा खराब होती है और पिंपल होने का खतरा बढ़ जाता है.

ऊनी कपड़ों से जलन

कुछ ऊनी कपड़े, स्वेटर या स्कार्फ भी स्किन पर रगड़ पैदा करते हैं, जिससे गर्दन, जबड़े या पीठ पर पिंपल हो सकते हैं.

खान-पान

अगर आप सर्दियों में ज्यादा तला-भुना और प्रोसेस्ड (जंक) खाना खाते हैं, तो ये पिंपल निकलने का एक बड़ा कारण बन सकता है.

पिंपल से बचने के 5 आसान तरीके

सर्दियों में पिंपल को कंट्रोल करना बहुत आसान है. बस इन टिप्स को फॉलो करें:

मॉइस्चराइजर जरूरी

अपनी त्वचा को हमेशा हल्का, तेल-रहित मॉइस्चराइजर लगाकर नमी दें.

स्टीम लें या ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें

अपने चेहरे को हफ्ते में एक-दो बार भाप दें. इससे बंद रोमछिद्र खुलते हैं. आप घर में रूम ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

पानी खूब पिएं और हेल्दी खाएं

सिर्फ स्किन को ही नहीं, शरीर को भी अंदर से हाइड्रेट रखना जरूरी है. जूस, फल और ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले मेवे (जैसे अखरोट) खाएं.

डबल क्लींजिंग करें

घर लौटने के बाद दो बार चेहरा साफ करें. पहले ऑयल बेस्ड क्लींजर से मेकअप या धूल हटाएं, फिर झाग वाले (फोम) क्लींजर से चेहरा धोएं.

एक्सफोलिएशन है जरूरी

डेड स्किन हटाने के लिए हफ्ते में दो बार एक्सफोलिएट (हल्का स्क्रब) करें. आप कॉफी, ब्राउन शुगर और नारियल तेल मिलाकर घर पर भी नैचुरल स्क्रब बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

