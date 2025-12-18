विज्ञापन
Best Soup for Joint Pain: सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए अपने घर पर सूप तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं सर्दियों में बनाए जाने वाले इस हेल्दी और टेस्टी सूप की रेसिपी और फायदे.

सर्दियों में हड्डी, जोड़ों का दर्द गायब कर देगा ये सूप, फटाफट नोट कर लें रेसिपी और फायदे
Best Soup for Joint Pain: मूंग दाल, सब्जियों और देसी मसालों से बना औषधीय सूप जरूर ट्राई करें.

Soup for Joint Health: जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, वैसे ही बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द, कमर अकड़ना, गर्दन जाम होना और जोड़ों में सूजन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. खासकर बुज़ुर्ग, महिलाएं और वे लोग जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, सर्दियों में इस दर्द से ज्यादा परेशान रहते हैं. ठंड में शरीर की ब्लड सर्कुलेशन धीमी हो जाती है, जिससे हड्डियों और जोड़ों तक पोषण ठीक से नहीं पहुंच पाता.

ऐसे में केवल पेनकिलर लेना या गर्म पट्टी लगाना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. असली इलाज आता है अंदर से शरीर को गर्म और पोषित करने से. आयुर्वेद और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सर्दियों में सही तरह का सूप न सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द और सूजन को भी कम करता है. आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा घर पर बनने वाला देसी सूप, जो सर्दियों में हड्डी और जोड़ों के दर्द में रामबाण की तरह काम करता है.

हड्डी और जोड़ों के दर्द के लिए सबसे असरदार सूप कौन सा?

यह है मूंग दाल, सब्जियों और देसी मसालों से बना औषधीय सूप. यह सूप प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्वों से भरपूर होता है, जो जोड़ों की सूजन को अंदर से कम करने में मदद कर सकता है.

सूप बनाने की आसान रेसिपी:

सामग्री:

  • 2 चम्मच धुली मूंग दाल
  • 1 गाजर (कटी हुई)
  • 1 छोटी लौकी या पालक
  • आधा चम्मच हल्दी
  • आधा चम्मच काली मिर्च
  • 1 चम्मच देसी घी
  • 1 छोटा टुकड़ा अदरक
  • स्वादानुसार नमक
  • 2 कप पानी

बनाने की विधि:

  • कुकर में घी डालकर अदरक हल्का भून लें.
  • अब मूंग दाल और सब्ज़ियां डालें.
  • हल्दी, काली मिर्च और नमक मिलाएं।.
  • पानी डालकर 2 सीटी आने दें.
  • ठंडा होने पर हल्का मिक्स कर लें और गुनगुना पिएं.

इस सूप के चौंकाने वाले फायदे:

1. जोड़ों की सूजन कम करता है: हल्दी और अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण दर्द और सूजन को धीरे-धीरे कम करते हैं.
2. हड्डियों को मजबूत बनाता है: मूंग दाल और सब्ज़ियों से मिलने वाला कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों की मजबूती बढ़ाता है.
3. शरीर को अंदर से गर्म रखता है: सर्दियों में ठंड के कारण जो अकड़न होती है, यह सूप उसे दूर करता है.
4. पेट के लिए हल्का और फायदेमंद: यह सूप आसानी से पच जाता है और गैस या भारीपन नहीं करता.
5. पेनकिलर पर निर्भरता कम करता है: रेगुलर पीने से जोड़ों के दर्द में नेचुरली राहत मिलती है.

इसे कब और कैसे पिएं?

  • रात के खाने में या सोने से 1 घंटा पहले
  • हफ्ते में 4–5 दिन
  • गुनगुना ही पिएं, ठंडा न करें

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

  • जिनकी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो.
  • गंभीर आर्थराइटिस के मरीज पहले डॉक्टर से सलाह लें.

अगर आप सर्दियों में हड्डी और जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, तो यह सूप आपकी रसोई में मौजूद एक सस्ता और सुरक्षित इलाज हो सकता है. दवा नहीं, बल्कि सही खान-पान ही लंबे समय तक राहत दिला सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

