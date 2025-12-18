सर्दियों में मेरे पैर की उंगलियां लाल क्यों हो जाती हैं? जानें कारण, लक्षण और बचाव

Thand Me Ungli Lal Kyu Hote Hai: सर्दियों का मौसम आते ही कई लोग ड्राई स्किन की समस्या का शिकार बनते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं, जिनके पैरों की उंगलियां लाल पड़ जाती है. बहुत से लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर इस समस्या का समय रहते इलाज न करवाया जाए तो यह असहजता, जलन, खुजली और दर्द का कारण भी बन सकती है. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं ठंड के मौसम में पैरों की उंगलियां लाल क्यों हो जाती हैं और उससे बचने के क्या उपाय हैं?

मेरे पैर ठंडे होने पर लाल क्यों होते हैं?

उंगलियां लाल होने के कारण?

ब्लड फ्लो: सर्दियों में शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है, लेकिन जब शरीर को गर्मी मिलती है तब ब्लड फ्लो तेजी से बहता है जिसके कारण पैर लाल दिखने लगते हैं.

ड्राई स्किन: सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग ड्राई स्किन की समस्या से परेशान रहते हैं, जिसके कारण त्वचा पर रेडनेस और जलन होना आम हो जाता है.

इसे भी पढ़ें: 15 दिन तक रोजाना खाली पेट हल्दी काली मिर्च और अदरक का पानी पीने से क्या होता है?

चिलब्लेन: चिलब्लेन जिसे पेर्नियो के नाम से भी जाना जाता है, वे सर्दियों में होने वाली एक आम समस्या है, जिसमें पैर लाल, सूजे हुए और खुजलीदार हो जाते हैं.

टाइट जूते या सिंथेटिक मोजे: जरूरत से ज्यादा टाइट जूते या सिंथेटिक मोजे भी ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकते हैं, जिससे कारण उंगलियां लाल हो सकती हैं.

पैरों के लाल पड़ने के लक्षण क्या हैं?

पैरों में रेडनेस

सूजन

खुजली या जलन

दर्द या फटने जैसी स्थिति

पैरों के लाल पड़ने के बचाव

जितना हो सके पैरों को गर्म रखें. रोजाना नहाने के बाद और सोने से पहले पैरों पर मॉइस्चराइज़र या नारियल तेल जरूर लगाएं. पैरों को धोने के लिए गुनगुने पानी का ही उपयोग करें. रोजाना नियमित रूप से तेल से हल्की मालिश करें इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)