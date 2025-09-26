8 सालों तक इस दर्दनाक बीमारी से जूझें सुपरस्टार सलमान खान, जानिए क्या Trigeminal Neuralgia, क्या है इसका कारण और लक्षण

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने प्राइम वीडियो के चैट शो "टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल" में अपनी बीमारी पर बात की. इस बातचीत के दौरान सलमान ने बताया कि वह ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया (trigeminal neuralgia ) के शिकार थे, जिसकी वजह से अक्सर उन्हें असहनीय दर्द होता था. उन दिनों की तकलीफ़ को याद करते हुए, सलमान ने कहा, "आपको इसके साथ जीना सीखना होता है. कई लोग बाईपास सर्जरी, दिल की समस्याओं और दूसरी समस्याओं से जूझ रहे हैं. जब मुझे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हुआ, तो दर्द ऐसा था... आप अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं चाहेंगे. मैंने इसे साढ़े सात साल तक सहा. दर्द हर 4-5 मिनट में होता था. मैं बातें कर रहा होता और ये अचानक आ जाता था." आइए जानते हैं कि सलमान को करीब 8 सालों तक परेशान करने वाली ये बीमारी आखिर क्या है. इसके लक्षण और कारण क्या हैं.

ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया कैसी बीमारी है? (What kind of disease is trigeminal neuralgia?)

ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक ऐसी स्थिति है जो चेहरे के एक तरफ बिजली के झटके जैसा तेज दर्द पैदा करती है. यह ट्राइजेमिनल तंत्रिका को प्रभावित करता है, जो चेहरे से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है. दांत ब्रश करने या मेकअप लगाने से हल्का सा स्पर्श भी दर्द का झटका दे सकता है. ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया लंबे समय तक रह सकता है. इसे एक दीर्घकालिक दर्द की स्थिति के रूप में जाना जाता है.

ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया से पीड़ित लोगों को शुरुआत में दर्द के छोटे, हल्के दौरों का अनुभव हो सकता है. लेकिन यह स्थिति बिगड़ सकती है, जिससे दर्द लंबे समय तक बना रह सकता है और बार-बार हो सकता है. यह महिलाओं और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ज्यादा आम है.

लेकिन ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, जिसे टिक डौलोरेक्स भी कहा जाता है, का मतलब दर्द भरा जीवन जीना नहीं है. आमतौर पर इसे इलाज से नियंत्रित किया जा सकता है.

ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के लक्षण (Symptoms of trigeminal neuralgia)

तेज चुभन या चुभन वाला दर्द जो बिजली के झटके जैसा महसूस हो सकता है.

चेहरे को छूने, चबाने, बोलने या दांत ब्रश करने से अचानक दर्द होना.

कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक चलने वाला दर्द.

चेहरे पर ऐंठन के साथ होने वाला दर्द.

कई दिनों, हफ़्तों, महीनों या उससे भी ज़्यादा समय तक चलने वाला दर्द. कुछ लोगों को ऐसे समय भी आते हैं जब उन्हें दर्द का अनुभव नहीं होता.

ट्राइजेमिनल नर्व द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले क्षेत्रों में दर्द. इन क्षेत्रों में गाल, जबड़ा, दांत, मसूड़े या होंठ शामिल हैं. कम बार, आंख और माथा प्रभावित हो सकते हैं.

एक समय में चेहरे के एक तरफ दर्द.

एक ही जगह पर केंद्रित दर्द. .

समय के साथ दर्द के ऐसे दौर जो बार-बार और तीव्र हो जाते हैं.

ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का कारण (Cause of trigeminal neuralgia)

ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में, ट्राइजेमिनल नर्व फंक्शन बाधित हो जाता है. मस्तिष्क के आधार पर रक्त वाहिका और ट्राइजेमिनल तंत्रिका के बीच संपर्क अक्सर दर्द का कारण बनता है. रक्त वाहिका धमनी या शिरा हो सकती है. यह संपर्क तंत्रिका पर दबाव डालता है और उसे सामान्य रूप से कार्य करने से रोकता है.

हालांकि रक्त वाहिका द्वारा दबाव एक सामान्य कारण है, इसके कई अन्य संभावित कारण भी हो सकते हैं. मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ऐसी ही कोई अन्य स्थिति जो कुछ तंत्रिकाओं की रक्षा करने वाले माइलिन आवरण को नुकसान पहुंचाती है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का कारण बन सकती है. ट्राइजेमिनल तंत्रिका पर दबाव डालने वाला ट्यूमर भी इस स्थिति का कारण बन सकता है.

कुछ लोगों को स्ट्रोक या चेहरे पर चोट लगने के कारण ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हो सकता है. सर्जरी के कारण तंत्रिका में चोट लगने से भी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हो सकता है.

कई कारक ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के दर्द को ट्रिगर कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

शेव करना

अपना चेहरा छूना.

खाना.

पीना.

अपने दांत ब्रश करना.

बात करना.

मेकअप लगाना.

चेहरे पर हल्की हवा का झोंका.

मुस्कुराना.

चेहरा धोना.

