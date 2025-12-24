विज्ञापन
विशेष लिंक

Vijay Hazare 2025-26: बल्लेबाजों के बवाल के बीच विग्नेश पुथुर ने रचा इतिहास, कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे टूर्नामेंट के आगाज के पहले दिन बल्लेबाजों ने तूफान मचा डाला, लेकिन जो विग्नेश पुथुर ने किया, उस पर कब और कौन पानी फेरेगा, इसकी अगले 50 साल भी गारंटी नहीं दी जा सकती.

Read Time: 2 mins
Share
Vijay Hazare 2025-26: बल्लेबाजों के बवाल के बीच विग्नेश पुथुर ने रचा इतिहास, कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी
Vignesh Muthur's world record: विग्नेश मुथुर की धोनी के साथ फाइल फोटो
X: Social media

बुधवार को शुरू हुए देश के प्रीमियर वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन सुपरस्टार विराट कोहली, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सहित बल्लेबाजों का जलवा रहा. पहले राउंड में देश भर के अलग-अलग शहरों में खेले गए इलीट और प्लेट ग्रुप के मुकाबले में पहले दिन 22 शतक बनाए. और बल्लेबाजों के बवाली दिन के बीच केरल के विग्नेश पुथुर ने भी विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपना नाम इतिहास और रिकॉर्ड के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा दिया. घरेलू क्रिकेट के लिए खेलने वाले विग्नेश ने बुधावर को अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में त्रिपुरा के खिलाफ मैच में 6 कैच लपककर इतिहास रच दिया. इस कारनामे से विग्नेश ने 25  साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया (इसमें विकेटकीपर शामिल नहीं है). विग्नेश ने 21  खिलाड़ियों द्वारा किसी एक पारी में लपके गए 5 कैचों के कारनामे पर पानी फेरा. 

विग्नेश का सुपर से ऊपर कारनामा

विग्नेश ने रिकॉर्ड की शुरुआत खुद अपनी ही गेंद पर उदियन बोस का कैच लपककर की. इसके बाद तो इस गेंदबाज के कैचों का सिलसिला शुरू ही हो गया. विग्नेश ने श्रीदम पॉल का अहम कैच भी लपका, जिन्होंने 50 गेंदों पर 67 रन बनाए. इसे बाद आरसीबी के खिलाड़ी स्वप्निल सिंह विग्नेश के कैच का शिकार बने. और त्रिपुरा के आखिरी तीन विकेट भी विग्नेश के हाथों ही लपके गए. 

इन खिलाड़ियों के कैच लपके विग्नेश ने

कुल मिलाकर विग्नेश ने उदियन बोस, श्रीतम पॉल, स्वपिनल सिंह, सौरभ दास, अभिजीत के सरकार और विकी साहा के कैच लपके. विग्नेश ने एक विकेट भी लिया और आगे के मैचों में भी इस बॉलर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है. इस साल आईपीएल में मुंबई के लिए खेलने वाले विग्नेश अगले संस्करण में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
P Vignesh, Vignesh Puthur, India, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com