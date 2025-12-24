विज्ञापन

अक्षय खन्ना के साथ डेब्यू करने वाली थीं अमीषा पटेल, लेकिन विनोद खन्ना को इस वजह से कर दिया था इनकार

अमीषा पटेल करने वाली थीं अक्षय खन्ना के साथ डेब्यू. सबसे पहले मम्मी पापा से की गई थी बात. वो भी मान गए लेकिन ऐन मौके पर अमीषा ने ये वजह देकर इंकार कर दिया.

अक्षय खन्ना के साथ डेब्यू करने वाली थीं अमीषा पटेल!
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कुछ कहानियां समय के साथ फीकी नहीं पड़तीं. वे बस अपना स्पेशल मोमेंट फिर से ढूंढ लेती हैं. अमीषा पटेल का हालिया इंटरव्यू इसका सबूत है. हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे चर्चित फिल्मों का हिस्सा रहीं इस एक्ट्रेस ने एक ऐसे मौके का जिक्र किया जिसे उन्होंने खुद अपने-आप ठुकराया था. साथ ही साथ इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ अपने रिश्तों के बारे में खुलकर बात की. जिस फिल्म को उन्होंने कभी करने से इंकार कर दिया था उसे याद करने से लेकर पुराने कोस्टार्स की तारीफ करने तक, जिन्होंने कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की है. अमीषा की बातें सच्ची और पुरानी यादों से भरी लगीं.

क्या अमीषा ने कभी अक्षय खन्ना के साथ कोई फिल्म ठुकराई थी?

हां और यह बहुत ही शुरुआती वक्त की बात है. अमीषा ने बताया कि उन्हें शुरू में हिमालय पुत्र में अक्षय खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला था. हालांकि उस समय जिंदगी के कुछ और ही प्लान थे. उन्होंने बताया कि जब वह अमेरिका में पढ़ाई कर रही थीं, तब इस फिल्म के बारे में सबसे पहले उनके माता-पिता से बात की गई थी. वह बहुत छोटी थीं, फिल्मों पर पूरी तरह फोकस्ड नहीं थीं और उस दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार नहीं थीं. इसके चलते उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया.

इस कहानी को दिलचस्प बात यह बनाती है कि किस्मत ने आखिरकार उन्हें एक साथ ला दिया. सालों बाद, अमीषा और अक्षय ने दो फिल्मों में साथ काम किया, जिससे एक प्रोफेशनल रिश्ता बना जिसे फैंस ने देखा और सराहा. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अक्षय के भाई राहुल खन्ना और उनके पिता, दिवंगत विनोद खन्ना के साथ भी काम किया है, जिससे पूरे परिवार के साथ एक खास रिश्ता बन गया है.

क्या अक्षय खन्ना को रातों-रात सफलता मिली थी?

अमीषा ने इस गलतफहमी को तुरंत दूर किया. उन्होंने साफ कहा कि अक्षय की सफलता रातों-रात नहीं मिली. उनके मुताबिक लोग सिर्फ आखिरी तालियां देखते हैं, उसके पीछे सालों की मेहनत नहीं. उन्होंने बताया कि अक्षय का सफर "कई रातों की कड़ी मेहनत" से बना है, जो अब आखिरकार दुनिया को दिख रही है. अमीषा ने कहा कि उन्हें यह देखकर सच में खुशी होती है कि उन्हें वह तारीफ मिल रही है जिसके वह हकदार हैं, खासकर उनके करियर के इस पड़ाव पर.

