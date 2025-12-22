बोनी कपूर का खुलासा, इस सुपरस्टार के साथ बनाने वाले थे गजनी, फिर ऐसे मिला आमिर खान को फिल्म

प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने अपने करियर के सबसे बड़े "क्या हो सकता था" पलों में से एक को फिर से याद किया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि आमिर खान से पहले उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म में लीड रोल के लिए सलमान खान के बारे में सोचा था. लेकिन रीमेक राइट्स हासिल करने में देरी के कारण, उन्हें यह प्रोजेक्ट गंवाना पड़ा. सलमान खान के साथ अपने लंबे समय के जुड़ाव के बारे में बात करते हुए, बोनी कपूर ने बताया कि उन्हें क्यों लगा कि यह एक्टर गजनी के हिंदी रीमेक के लिए एक आदर्श विकल्प होता.

तेरे नाम में सलमान के लुक का ज़िक्र करते हुए, प्रोड्यूसर ने रेडिफ को बताया, "तेरे नाम के पहले हाफ में सलमान के बाल लंबे थे. लेकिन इंटरवल के बाद वाले हिस्सों के लिए जब वह मानसिक रूप से बीमार लोगों के आश्रम में थे, तो उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था. मुझे लगा कि उनकी गठीली बॉडी और कटे हुए बालों के साथ वह गजनी में सूर्या के रोल के लिए एकदम सही रहेंगे."

बोनी ने खुलासा किया कि उन्होंने रीमेक राइट्स हासिल करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए थे. साउथ में उनके प्रतिनिधि ने मेकर्स से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि राइट्स कोलैटरल के तौर पर गिरवी रखे गए हैं. "साउथ में मेरे प्रतिनिधि ने हिंदी रीमेक राइट्स के लिए प्रोड्यूसर से संपर्क किया. उन्हें सेलम चंद्रशेखरन ने बताया कि वे अल्लू अरविंद को कोलैटरल के तौर पर दिए गए थे, जिन्होंने गजनी का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन वह दोनों को पैसे देकर राइट्स खरीद सकते थे."

देरी की वजह से बोनी कपूर को प्रोजेक्ट कैसे गंवाना पड़ा

बोनी कपूर ने फिर मधु मंटेना से संपर्क किया, जिनके अल्लू अरविंद से संबंध थे, इस उम्मीद में कि उन्हें राइट्स मिल जाएंगे. हालांकि, इसके बाद महीनों तक अनिश्चितता बनी रही. बोनी ने कहा, "बाद में मैंने राइट्स खरीदने के लिए मधु मंटेना से संपर्क किया, जो अल्लू अरविंद के दोस्त थे. मधु मुझे भरोसा दिलाते रहे, 'हो जाएगा. "

इसी दौरान, कुछ ऐसा हुआ जिसने आखिरकार फिल्म की किस्मत बदल दी. "इस बीच, प्रदीप रावत, जिन्होंने विलेन का रोल किया था, उन्होंने आमिर खान को तमिल फिल्म दिखाई. लगभग छह महीने तक जब वह इस बात पर सोच रहे थे कि वह गजनी का हिंदी रीमेक करना चाहते हैं या नहीं, मधु मुझे लटकाते रहे. जब आमिर आखिरकार मान गए, तो मधु मंटेना और अल्लू अरविंद ने खुद फिल्म बनाने का फैसला किया और मैं पीछे रह गया. मैं सलमान के साथ गजनी का रीमेक बनाना चाहता था, और आज भी मुझे उस मौके को गंवाने का पछतावा है."

सलमान खान के साथ अपने रिश्ते के बारे में और बताते हुए, बोनी ने यह भी याद किया कि कैसे एक्टर एक बार बिना फीस लिए काम करने के लिए तैयार हो गए थे. "मैंने उनसे सिर्फ तुम में एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए संपर्क किया... मुझे हैरानी हुई कि सलमान तुरंत फिल्म करने के लिए तैयार हो गए और दो दिन हमारे साथ शूटिंग की. क्योंकि हम अच्छे दोस्त नहीं थे, मैं कहूंगा कि यह एक अच्छा जेस्चर था क्योंकि उन्होंने कोई पैसा या कोई तोहफा लेने से भी मना कर दिया."