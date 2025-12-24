कम उम्र, बड़ा स्टारडम, 16 साल की नगमा ने जब सलमान खान संग किया पर्दे पर धमाका

फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे चेहरे होते हैं, जो इतनी कम उम्र में शोहरत की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि लोग उन्हें सालों तक याद रखते हैं. 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नगमा भी उन्हीं नामों में शामिल हैं. उनकी पहचान सिर्फ एक सफल अभिनेत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की के रूप में भी बनी, जिसने बेहद कम उम्र में स्टारडम हासिल किया. बहुत कम लोग जानते हैं कि जब नगमा ने सलमान खान के साथ फिल्म 'बागी' साइन की थी, तब उनकी उम्र महज 16 साल थी. उनका फिल्मी सफर आज भी लोगों के लिए दिलचस्प बना हुआ है.

ये भी पढ़ें; जिस फिल्म ने कमाई से मचाया दुनियाभर में धमाल, धुरंधर के आगे हुई फुस्स, 5 दिन में ही कर रही है संघर्ष

नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था. उनका असली नाम नंदिता अरविंद मोरारजी है. उनकी मां मुस्लिम थीं और पिता हिंदू, जो एक जाने-माने उद्योगपति थे. बचपन से ही नगमा का मन फिल्मों और कला से जुड़ा रहा. उनकी मां ने ही उन्हें अभिनय की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया. पढ़ाई के साथ-साथ नगमा का झुकाव कैमरे और अभिनय की तरफ बढ़ा. उनकी किस्मत अच्छी थी कि कम उम्र में ही उन्हें फिल्मों का ऑफर मिल गया.

साल 1990 में नगमा ने सलमान खान के साथ फिल्म 'बागी: अ रिबेल ऑफ लव' से बॉलीवुड में कदम रखा. उस समय सलमान भी नए थे और नगमा तो उम्र में उनसे काफी छोटी थीं. महज 16 साल की नगमा का स्क्रीन पर आत्मविश्वास, मासूमियत और खूबसूरती दर्शकों को खूब पसंद आई. 'बागी' उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई और नगमा रातोंरात स्टार बन गईं. कम उम्र में पहली ही फिल्म का सुपरहिट होना किसी सपने से कम नहीं था.

पहली सफलता के बाद नगमा के पास फिल्मों की लाइन लग गई. उन्होंने 'यलगार', 'सुहाग', 'लाल बादशाह', 'कुंवारा' और 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों' जैसी कई फिल्मों में काम किया. हालांकि, उनका बॉलीवुड करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन जितनी भी फिल्में कीं, उनमें उनकी मौजूदगी हमेशा चर्चा में रही. कम उम्र में इंडस्ट्री में आकर काम करना आसान नहीं होता, लेकिन नगमा ने हर फिल्म में खुद को साबित किया.

बॉलीवुड में काम करने के बाद नगमा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया, जहां उनकी किस्मत ने नया मोड़ लिया. उन्होंने तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में एक के बाद एक हिट फिल्में दीं. साउथ में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वे वहां की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगीं. इसके बाद नगमा ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया और वहां भी उन्होंने सफलता हासिल की. भोजपुरी सिनेमा में उनके आने से इंडस्ट्री की पहचान बदली और ग्लैमर का नया दौर शुरू हुआ. फिल्म 'दूल्हा मिलल दिलदार' के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला.

इंडस्ट्री में बहुत कम अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं, जिन्होंने इतनी अलग-अलग भाषाओं में काम किया हो और हर जगह पहचान बनाई हो. फिल्मों से दूरी बनाने के बाद नगमा ने राजनीति में कदम रखा. उन्होंने कांग्रेस पार्टी जॉइन की और स्टार प्रचारक के तौर पर काम किया. साल 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा. हालांकि राजनीति में उन्हें फिल्मों की तरह सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान जरूर बनाई.

निजी जीवन की बात करें तो नगमा हमेशा चर्चा में रहीं, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की. उनके जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए. उन्होंने हर दौर को मजबूती से संभाला. आज भले ही नगमा फिल्मों से दूर हैं, लेकिन 16 साल की उम्र में सुपरस्टार बनने की उनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है.