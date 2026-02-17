विज्ञापन

अनिल कपूर से ऋतिक रोशन तक सॉल्ट एंड पेपर लुक ने बदली सफेद बालों की सोच, अब छुपाएं नहीं, ऐसे करें स्टाइल

White Hair Style: अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और मिलिंग सोमन जैसे सितारों ने ग्रे हेयर को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाया. रेड कार्पेट हो या कैजुअल आउटिंग इनका सॉल्ट एंड पेपर लुक हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है.

White hair style: छोटे और साफ-सुथरे कट में ग्रे बाल बेहद शार्प लगते हैं.

Salt And Pepper Look: कभी सफेद बालों को बढ़ती उम्र की निशानी माना जाता था. लोग उन्हें छिपाने के लिए हेयर डाई, मेहंदी और न जाने क्या-क्या इस्तेमाल करते थे. लेकिन, अब तस्वीर बदल चुकी है. आज ग्रे हेयर यानी सॉल्ट एंड पेपर लुक आत्मविश्वास, परिपक्वता और क्लास का प्रतीक बन गया है. लोग सफेद बालों को स्टाइल कर रहे हैं. बॉलीवुड में भी कई सितारों ने इस ट्रेंड को अपनाया और साबित किया कि सफेद बाल कमजोरी नहीं, बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट हैं.

अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और मिलिंग सोमन जैसे सितारों ने ग्रे हेयर को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाया. रेड कार्पेट हो या कैजुअल आउटिंग इनका सॉल्ट एंड पेपर लुक हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है. सच तो यह है कि ग्रे हेयर अब एजिंग नहीं, बल्कि एजलेस स्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं.

क्यों क्लासी लगता है सॉल्ट एंड पेपर लुक? | Why Does the Salt And Pepper Look Look Classy?

1. परिपक्वता का संकेत: सफेद और काले बालों का मिश्रण एक संतुलित और सशक्त व्यक्तित्व दिखाता है.
2. नेचुरल और ऑथेंटिक: आज की दुनिया में लोग रियल दिखना पसंद करते हैं. ग्रे हेयर यह संदेश देते हैं कि आप खुद को स्वीकार करते हैं.
3. कम मेंटेनेंस: बार-बार डाई कराने की जरूरत नहीं. सही कट और स्टाइल से यह लुक खुद ही आकर्षक बन जाता है.
4. बोल्ड चॉइस: हर कोई सफेद बाल खुलेआम नहीं अपनाता. जो अपनाते हैं, उनमें आत्मविश्वास साफ झलकता है.

अगर आप ग्रे हेयर अपना रहे हैं, तो ये ट्रेंडी हेयर लुक्स आजमाएं:

1. क्लासिक शॉर्ट क्रॉप

छोटे और साफ-सुथरे कट में ग्रे बाल बेहद शार्प लगते हैं. यह प्रोफेशनल और मॉडर्न दोनों फील देता है. क्लासिक शॉर्ट क्रॉप लुक आपको अट्रैक्टिव बना सकता है.

2. सॉल्ट एंड पेपर अंडरकट

साइड्स हल्की ट्रिम और ऊपर थोड़े लंबे बाल, यह लुक युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है. ग्रे स्ट्रैंड्स इसमें और ज्यादा उभरकर दिखते हैं.

3. टेक्सचर्ड वेवी लुक

अगर आपके बाल हल्के वेवी हैं, तो उन्हें नेचुरल रहने दें. हल्का स्टाइलिंग क्रीम लगाकर टेक्सचर उभारें, यह बेहद क्लासी दिखता है.

4. स्लीक बैक स्टाइल

औपचारिक मौकों के लिए बालों को पीछे की ओर सेट करें. सॉल्ट एंड पेपर शेड इस स्टाइल में खास चमक देता है.

5. हल्की दाढ़ी के साथ बैलेंस

ग्रे बालों के साथ ट्रिम की हुई दाढ़ी लुक को और दमदार बना देती है. यह कॉम्बिनेशन पावरफुल और स्टाइलिश लगता है.

ग्रे हेयर को मेंटेन कैसे करें?

  • हाइड्रेटिंग शैम्पू इस्तेमाल करें ताकि बाल रूखे न लगें.
  • हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग करें.
  • बालों को पीला पड़ने से बचाने के लिए पर्पल टोन शैम्पू का उपयोग किया जा सकता है.
  • नियमित ट्रिमिंग से लुक साफ और फ्रेश बना रहता है.

बदलती सोच, बदलता स्टाइल

आज की पीढ़ी उम्र को छिपाने के बजाय उसे सेलिब्रेट कर रही है. सॉल्ट एंड पेपर लुक यह दिखाता है कि स्टाइल उम्र का मोहताज नहीं होता.  तो अगर आप भी अपने सफेद बालों को अपनाने का सोच रहे हैं, तो डरिए मत. सही हेयरकट और थोड़ा आत्मविश्वास बस यही चाहिए. क्योंकि आखिरकार, असली स्टाइल वही है जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराए.

