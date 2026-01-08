विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या सच में सफेद बाल तोड़ने से ज्यादा सफेद होते हैं बाल?

Safed Balo Ko Kala Kaise Kare: अगर आप भी अपने सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं, तो बालों को काला करने के लिए इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
क्या सच में सफेद बाल तोड़ने से ज्यादा सफेद होते हैं बाल?
White Hair Remedies: सफेद बालों को काला कैसे करें.

White Hair Remedies: आज के समय में छोटे से लेकर बड़े तक में बाल सफेद की समस्या देखी जा सकती है. 30 की उम्र तक पहुंचने तक सफेद बालों का अनुभव आज के समय आम हो गया है. अक्सर हम लोग शुरूआत में इक्का-दुक्का दिखने वाले सफेद बालों को उखाड़ने लगते हैं. ताकि जब तक हो सके बालों को डाई करने से बचा जा सके और वे काले बालों के साथ दिखें. लेकिन कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना जरूर होगा कि सफेद बाल तोड़ने से बाल और ज्यादा सफेद हो जाते हैं. क्या आप भी इस बात से सहमत है. लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये बात कितनी सच है. आपको बता दें कि कई विशेषज्ञ का कहना है कि इस बात को मानना कि सफेद बाल तोड़ने से और ज्यादा सफेद बाल उगने लगेंगे, ये पूरी तरह से गलत है.

बालों को काला करने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय- (Home Remedies For White Hair)

1. आंवला और शिकाकाई- (Amla and Shikakai Paste)

बालों को काला करने के लिए आंवला और शिकाकाई पाउडर को बेस्ट माना जाता है. 

कैसे करें इस्तेमाल-

सूखे आंवले के पाउडर और शिकाकाई पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर पानी या दही के साथ पेस्ट बना लें. इसे अपने बालों और खोपड़ी पर लगाएं, 25-30 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर पानी से धो लें. इसे आप हफ्ते में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- बालों को सबसे जल्दी बढ़ाने वाला तेल कौन सा है, जानें 1 महीने में बालों को लंबा कैसे करें और क्या लगाने से बाल तेजी से बढ़ते हैं? 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: File Photo

2. काली चाय का पानी- (Black Tea Rinse)

चाय तो हर घर में पी जाती है. अगर आप भी अपने बालों को काला करना चाहते हैं, तो काली चाय के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि काली चाय में टैनिक एसिड होता है, जो बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने में मदद कर सकता है. 

कैसे करें इस्तेमाल-

2 चम्मच काली चाय की पत्तियां एक कप पानी में उबालें और इसे ठंडा होने दें. चाय को छान लें और अपने बालों को शैम्पू करने के बाद इस पानी से धो लें. इसे 10-15 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर सादे पानी से धो लें.

3. मेहंदी और कॉफी- (Henna and Coffee)

मेहंदी बालों को लाल-भूरा रंग देती है, लेकिन कॉफी पाउडर मिलाने से इसका रंग गहरा हो जाता है और यह सफेद बालों को काला करने में मददगार है. 

कैसे करें इस्तेमाल-

एक कप गर्म कॉफी बनाएं और इसे ठंडा होने दें. मेहंदी पाउडर को कॉफी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं. इसे रात भर के लिए छोड़ दें. अगली सुबह, इसे अपने बालों पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें. 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Safed Baal Todne Se Jada Safed Hote Hain Baal, Plucking Gray Hair Side Effects, Amla And Shikakai Paste For White Hair, Black Tea Rinse For White Hair, Henna And Coffee For White Hair, Safed Baal Kale Kaise Kare Ghar Par, White Hair Remedies
Get App for Better Experience
Install Now