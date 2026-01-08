क्या सच में सफेद बाल तोड़ने से ज्यादा सफेद होते हैं बाल?

White Hair Remedies: आज के समय में छोटे से लेकर बड़े तक में बाल सफेद की समस्या देखी जा सकती है. 30 की उम्र तक पहुंचने तक सफेद बालों का अनुभव आज के समय आम हो गया है. अक्सर हम लोग शुरूआत में इक्का-दुक्का दिखने वाले सफेद बालों को उखाड़ने लगते हैं. ताकि जब तक हो सके बालों को डाई करने से बचा जा सके और वे काले बालों के साथ दिखें. लेकिन कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना जरूर होगा कि सफेद बाल तोड़ने से बाल और ज्यादा सफेद हो जाते हैं. क्या आप भी इस बात से सहमत है. लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये बात कितनी सच है. आपको बता दें कि कई विशेषज्ञ का कहना है कि इस बात को मानना कि सफेद बाल तोड़ने से और ज्यादा सफेद बाल उगने लगेंगे, ये पूरी तरह से गलत है.

बालों को काला करने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय- (Home Remedies For White Hair)

1. आंवला और शिकाकाई- (Amla and Shikakai Paste)

बालों को काला करने के लिए आंवला और शिकाकाई पाउडर को बेस्ट माना जाता है.

कैसे करें इस्तेमाल-

सूखे आंवले के पाउडर और शिकाकाई पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर पानी या दही के साथ पेस्ट बना लें. इसे अपने बालों और खोपड़ी पर लगाएं, 25-30 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर पानी से धो लें. इसे आप हफ्ते में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं.

2. काली चाय का पानी- (Black Tea Rinse)

चाय तो हर घर में पी जाती है. अगर आप भी अपने बालों को काला करना चाहते हैं, तो काली चाय के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि काली चाय में टैनिक एसिड होता है, जो बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने में मदद कर सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल-

2 चम्मच काली चाय की पत्तियां एक कप पानी में उबालें और इसे ठंडा होने दें. चाय को छान लें और अपने बालों को शैम्पू करने के बाद इस पानी से धो लें. इसे 10-15 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर सादे पानी से धो लें.

3. मेहंदी और कॉफी- (Henna and Coffee)

मेहंदी बालों को लाल-भूरा रंग देती है, लेकिन कॉफी पाउडर मिलाने से इसका रंग गहरा हो जाता है और यह सफेद बालों को काला करने में मददगार है.

कैसे करें इस्तेमाल-

एक कप गर्म कॉफी बनाएं और इसे ठंडा होने दें. मेहंदी पाउडर को कॉफी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं. इसे रात भर के लिए छोड़ दें. अगली सुबह, इसे अपने बालों पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें.

