क्या आपका घर वाकई सुरक्षित है? ये 10 रोजमर्रा की चीजें आप में कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती हैं

Hidden cancer risks in your home: क्या आप जानते हैं कि आपका घर, जहां आप खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, वही आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है? हम अपने घरों को सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इनमें से कई डेली यूज के प्रोडक्ट धीरे-धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ आम घरेलू सामान ऐसे केमिकल छोड़ते हैं, जिनके संपर्क में लंबे समय तक रहने पर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. आइए जानते हैं ऐसे ही 10 सामान की लिस्ट जो अक्सर लोगों के घरों में मौजूद होते हैं, लेकिन लोगों को उनसे जुड़े खतरे के बारे में पता नहीं होता.

कैंसर पैदा करने वाले आइटम क्या हैं?

मॉस्किटो कॉइल | Mosquito Coil

मच्छरों से बचने के लिए जलाए जाने वाले कॉइल से जो धुआं निकलता है, वो जहरीला होता है. यह धुआं फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है.

सिगरेट का धुआं | Cigarette Smoke

घर में भले ही कोई एक सदस्य सिगरेट पीता हो, लेकिन उसका धुआं सबके लिए खतरनाक होता है. यह धुआं हवा में लंबे समय तक बना रहता है और कैंसर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है.

रूम फ्रेशनर | Room Freshener

इनमें मौजूद आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस यानी खुशबू और केमिकल धीरे-धीरे शरीर में जाकर हार्मोनल बदलाव और सांस संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

नॉन-स्टिक कुकवेयर | Non-Stick Cookware

नॉन-स्टिक बर्तन ज्यादा गर्म होने पर जहरीले रसायन छोड़ते हैं, जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं.

प्लास्टिक कंटेनर | Plastic containers

खासकर गरम खाना प्लास्टिक में डालने से माइक्रोप्लास्टिक और टॉक्सिन शरीर में पहुंच सकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है.

टैल्कम पाउडर | Talcum Powder

कुछ टैल्कम पाउडर में पाए जाने वाले तत्व लंबे समय में कैंसर से जुड़े पाए गए हैं.

हेयर डाई | Hair Dyes

सस्ते हेयर डाई में पाए जाने वाले केमिकल शरीर में अवशोषित होकर गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं.

सस्ते डिओडरेंट | Cheap Deodorants

इनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल स्किन और हमारे अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

अगरबत्ती का धुआं | Agarbatti Smoke

ज्यादा मात्रा में सांस के जरिए अंदर जाने वाला यह धुआं फेफड़ों पर बुरा असर डालता है.

एल्युमिनियम फॉयल | Aluminium Foil

एल्युमिनियम फॉयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से एल्युमिनियम शरीर में जमा होकर सेहत पर बुरा असर डाल सकता है.

भले ही हम इन चीजों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, लेकिन सावधानी और जागरूकता जरूर बढ़ा सकते हैं. इसलिए प्राकृतिक विकल्प चुनें, केमिकल-फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और घर की हवा को नियमित रूप से साफ रखें. यही छोटी-छोटी आदतें आपकी और आपके परिवार की सेहत को सुरक्षित रख सकती हैं.

