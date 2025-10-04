विज्ञापन
चिया और सब्जा बीज दोनों में प्रोटीन और फाइबर होता है, लेकिन चिया बीज ओमेगा-3 और खनिजों के लिए बेहतर हैं, तो सब्जा बीज फाइबर और शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले गुणों के लिए अच्छे हैं. 

मौसम के हिसाब से कौनसा बीज होगा हेल्थ के लिए बेस्ट, जानिये एक्सपर्ट से...
सोनिया नारंग ने यह जानकारी अपने इंस्टाग्राम पेज 'sonianarangsdietclinics' पर वीडियो के माध्यम से दी है. 

Sabja and chia seeds : चिया बीज और सब्जा बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. यही कारण है लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं. चिया बीज (chia seeds) में सब्जा बीजों (sabja seeds) की तुलना में ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, जबकि सब्जा बीजों में फाइबर की मात्रा चिया बीजों से अधिक होती है. दोनों में प्रोटीन और फाइबर होता है, लेकिन चिया बीज ओमेगा-3 और खनिजों के लिए बेहतर हैं, तो सब्जा बीज फाइबर और शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले गुणों के लिए अच्छे हैं. 

लेकिन ये सारे फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आपको इसे खाने का सही तरीका मालूम होगा. ऐसे में आइए जानते हैं न्यूट्रीशिनिस्ट सोनिया नारंग से सब्जा और चिया बीज किस मौसम में और कौन सी परेशानी में खाना चाहिए. 

चिया और सब्जा बीज किस मौसम में खाएं

सर्दी में चिया सीड्स खानी चाहिए जबकि गर्मी में सब्जा सीड्स का सेवन करना चाहिए. 

किसी बीमारी में कौन सा बीज

हार्ट की दिक्कत है और मसल्स से जुड़ी दिक्कत में चिया सीड्स का सेवन करिए. वहीं, एसिडिटी और यूटीआई की परेशानी  है तो फिर आप सब्जा बीज खाइए. 

चिया और सब्जा बीज कैसे खाएं

चिया सीड्स खाने से पहले 2 से 3 घंटे जबकि सब्जा बीज 10 से 15 मिनट भिगाकर रखिए. 

कुल मिलाकर आप अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों बीजों का सेवन संतुलित मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपने-अपने तरीकों से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

