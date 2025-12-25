विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या स्वाद है जिंदगी का... रोहित शर्मा को किस करने वाले का यह वीडियो देख 'वो' लड़की याद आ जाएगी

सोशल मीडिया पर वायरल रोहित शर्मा के वीडियो को देखकर एक बार फिर से कैडबरी का वो पुराने  एड याद आने लगा है, जिसमें चॉकलेट की मेडनेस में खोई क्रिकेटर की फैन छक्का लगते ही सिक्योरिटी तोड़कर मैदान में घुसकर नाचने लगती है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या स्वाद है जिंदगी का... रोहित शर्मा को किस करने वाले का यह वीडियो देख 'वो' लड़की याद आ जाएगी
रोहित शर्मा के जबरा फैन का वीडियो वायरल.
  • रोहित शर्मा के पुराने मैच के दौरान एक फैन मैदान में घुसकर उनके पैरों में गिर गया और गले लग गया.
  • फैन ने रोहित शर्मा को जबरन गाल पर किस करने की कोशिश की, जिससे वह असहज हो गए.
  • सुरक्षाकर्मी के आने पर फैन मैदान से भाग गया, लेकिन उसकी खुशी ने कैडबरी का पुराना एड याद दिला दिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

क्रिकेट और क्रिकेटर्स को लेकर लोगों में कितनी दीवानगी है, ये किसी से छिपा नहीं है. पहले भी इसके कई उदाहरण देखे जा चुके हैं, जब फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर्स से मिलने मैदान तक पहुंच जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो रोहित शर्मा के एक मैच के दौरान का है. रोहित पिच पर खेल रहे हैं और एक जबरा फैन वहां पहुंचता है और उनके पैरों में गिर जाता है. उठता है उनके गले पड़कर जबरन किस करने की कोशिश करता है. जबतक सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते वह मैदान से भागने लगता है. इस दौरान उसकी खुशी देखते ही बनती है. रोहित के जबरा फैन की खुशी से झूमती तस्वीर ने कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट के पुराने एड की उस लड़की की याद दिला दी, जो मैच के दौरान मैदान में घुसकर खुसी से झूमने लगती है.

रोहित शर्मा को फैन ने जबरन किया किस

रोहित शर्मा के मैच के दौरान मैदान में घुसा शख्स उनके पैरों में गिर जता है. जबतक रोहित शर्मा उसे उठाने की कोशिश करते हैं वह उनको गले से लगा लेता है. रोहित का जबरा फैन यहीं नहीं रुकता. वह उने गाल पर किस करने की कोशिश करता है, जिससे रोहित असहज होकर पीछे हटते हैं. लेकिन वह शख्स जैसे मानने को तैयार ही नहीं. जैसे वह किसी मिशन पर निकला हो और बिना मिशन पूरा किए वापस नहीं लौटेगा. रोहित शर्मा एकदम से पीछे हटते हैं लेकिन वह लड़का जबरन उनको फिर से किस करने की कोशिश करने लगता है. जिसके बाद असहज रोहित ने उसको हल्का सा पुश कर देते हैं. सुरक्षाकर्मी को अपनी तरफ आते देख वह वहां से भागने लगता है. 

याद आई कैडबरी चॉकलेट वाली गर्ल

फर्क सिर्फ इतना है कि पुराने एड में क्रिकेटर अपने फैन की दीवानगी देख खुश हुआ था, लेकिन रोहित शर्मा अपने जबरा फैन की हरकत से असहज हो गए. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल रोहित शर्मा के वीडियो को देखकर एक बार फिर से कैडबरी का वो पुराने  एड याद आने लगा है, जिसमें चॉकलेट की मेडनेस में खोई क्रिकेटर की फैन छक्का लगते ही सिक्योरिटी तोड़कर मैदान में घुसकर नाचने लगती है.

रोहित शर्मा के फैन की दीवानगी तो देखो

लेकिन भागते वक्त रोहित के जबरा फैन की खुशी देखते ही बनती है. रोहित से मिलने की खुशी में पागल वह लड़का जिस तरह से हवा में गोते खाता है उसे देखकर कैडबरी चॉकलेट का वो पुराना एड फिर से याद आ गया, जिसमें एक क्रिकेट मैच के दौरान एक लड़की मैदान में घुसकर नाचने लगती है. 90 के दशक में कैडबरी टॉकलेट का ये एक फेमस एड था, जो काफी पॉपुलिस हुआ था. वायरल वीडियो में रोहित के फैन का रिएक्शन भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rohit Sharma, Rohit Sharma Fan Video, Rohit Sharma Fan Kissing, Cadbury Dairy Milk Ad, Cricket Fan Video
Get App for Better Experience
Install Now