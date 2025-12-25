क्या स्वाद है जिंदगी का... रोहित शर्मा को किस करने वाले का यह वीडियो देख 'वो' लड़की याद आ जाएगी

क्रिकेट और क्रिकेटर्स को लेकर लोगों में कितनी दीवानगी है, ये किसी से छिपा नहीं है. पहले भी इसके कई उदाहरण देखे जा चुके हैं, जब फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर्स से मिलने मैदान तक पहुंच जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो रोहित शर्मा के एक मैच के दौरान का है. रोहित पिच पर खेल रहे हैं और एक जबरा फैन वहां पहुंचता है और उनके पैरों में गिर जाता है. उठता है उनके गले पड़कर जबरन किस करने की कोशिश करता है. जबतक सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते वह मैदान से भागने लगता है. इस दौरान उसकी खुशी देखते ही बनती है. रोहित के जबरा फैन की खुशी से झूमती तस्वीर ने कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट के पुराने एड की उस लड़की की याद दिला दी, जो मैच के दौरान मैदान में घुसकर खुसी से झूमने लगती है.

रोहित शर्मा को फैन ने जबरन किया किस

रोहित शर्मा के मैच के दौरान मैदान में घुसा शख्स उनके पैरों में गिर जता है. जबतक रोहित शर्मा उसे उठाने की कोशिश करते हैं वह उनको गले से लगा लेता है. रोहित का जबरा फैन यहीं नहीं रुकता. वह उने गाल पर किस करने की कोशिश करता है, जिससे रोहित असहज होकर पीछे हटते हैं. लेकिन वह शख्स जैसे मानने को तैयार ही नहीं. जैसे वह किसी मिशन पर निकला हो और बिना मिशन पूरा किए वापस नहीं लौटेगा. रोहित शर्मा एकदम से पीछे हटते हैं लेकिन वह लड़का जबरन उनको फिर से किस करने की कोशिश करने लगता है. जिसके बाद असहज रोहित ने उसको हल्का सा पुश कर देते हैं. सुरक्षाकर्मी को अपनी तरफ आते देख वह वहां से भागने लगता है.

Bro tried twice to 𝗞𝗜𝗦𝗦 Rohit Sharma — but because of the helmet, he failed both times. 💋



That's why a helmet is necessary.

BE CAREFUL, KYOKI SANTA KISI BHI ROOP ME AA SAKTA HAI 😂 pic.twitter.com/brtsTs4HV8 — Jara (@JARA_Memer) December 25, 2025

याद आई कैडबरी चॉकलेट वाली गर्ल

फर्क सिर्फ इतना है कि पुराने एड में क्रिकेटर अपने फैन की दीवानगी देख खुश हुआ था, लेकिन रोहित शर्मा अपने जबरा फैन की हरकत से असहज हो गए. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल रोहित शर्मा के वीडियो को देखकर एक बार फिर से कैडबरी का वो पुराने एड याद आने लगा है, जिसमें चॉकलेट की मेडनेस में खोई क्रिकेटर की फैन छक्का लगते ही सिक्योरिटी तोड़कर मैदान में घुसकर नाचने लगती है.

रोहित शर्मा के फैन की दीवानगी तो देखो

लेकिन भागते वक्त रोहित के जबरा फैन की खुशी देखते ही बनती है. रोहित से मिलने की खुशी में पागल वह लड़का जिस तरह से हवा में गोते खाता है उसे देखकर कैडबरी चॉकलेट का वो पुराना एड फिर से याद आ गया, जिसमें एक क्रिकेट मैच के दौरान एक लड़की मैदान में घुसकर नाचने लगती है. 90 के दशक में कैडबरी टॉकलेट का ये एक फेमस एड था, जो काफी पॉपुलिस हुआ था. वायरल वीडियो में रोहित के फैन का रिएक्शन भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है.