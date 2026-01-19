विज्ञापन
दिल का दौरा पड़ने के 5 छिपे हुए कारण? डॉक्टर से जानिए

Heart Attack Ke Chhupe Hue Karan: तो चलिए जनलर फिजीशियन डॉ. शालिनी सिंह सालुंके से जानते हैं कोलेस्ट्रॉल और बीपी नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट अटैक कैसे आ सकता है. यहां जानें कौन से हैं वो 5 छुपे हुए कारण जो हार्ट अटैक की वजह बन रहे हैं.

What can cause a heart attack suddenly?

Heart Attack Ke Chhupe Hue Karan: आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है. ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि दिल का दौरा पड़ने के कई कारण हो सकते हैं जैसे तला-भुना खाना, मोटापा या स्ट्रेस, लेकिन ऐसा नहीं है. तो चलिए जनलर फिजीशियन डॉ. शालिनी सिंह सालुंके से जानते हैं कोलेस्ट्रॉल और बीपी नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट अटैक कैसे आ सकता है. यहां जानें कौन से हैं वो 5 छुपे हुए कारण जो हार्ट अटैक की वजह बन रहे हैं.

मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे दिल की समस्या है या चिंता है?

शरीर में इन्फ्लेमेशन/ सूजन: बॉडी में छिपी हुई इन्फ्लेमेशन हार्ट अटैक का कारण बन सकती है. डॉक्टर के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन से धमनियों में प्लाक कभी भी अस्थिर या टूट सकता है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ सकती है. 

इसे भी पढ़ें: दूध पीने से कैंसर बढ़ता है क्या? डॉक्टर से जानिए क्या है सच

इंसुलिन रेजिस्टेंस और पेट की चर्बी: शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस और पेट की चर्बी ज्यादा होने के कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है. डॉक्टर के अनुसार ब्लड शुगर लेवल कम के बाद भी यह आपकी धमनियों को प्रभावित कर सकता है. इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वजन और शुगर पर ध्यान देना जरूरी है.

छोटे घने एलडीएल: भले ही कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट नॉर्मल हो, पर यह छोटे घने एलडीएल धमनियों की बॉल के अंदर घुसकर प्लाक बना सकते हैं, जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. डॉक्टर के अनुसार  छोटे घने एलडीएल स्ट्रेस से ट्रिगर हो सकते हैं.

आंतों से जुड़ी समस्याएं: आपकी गट हेल्थ भी हार्ट से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है. पेट से जुड़ी दिक्कतें और क्लॉटिंग टेंडेंसीज़ भी इस दिक्कत को प्रबहित कर सकते हैं. इसलिए अपने पेट को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है.

स्ट्रेस: ज्यादा स्ट्रेस लेना दिल के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है. ज्यादा सोचने, काम का दबाव, पैसों की चिंता और पारिवारिक समस्याएं दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

