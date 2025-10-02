क्या आप भी बार-बार हाथ धोते हैं? यह आदत नहीं, दिमाग की एक बीमारी का है खतरनाक संकेत !

OCD : बार-बार हाथ धोना, जिसे हम अक्सर अच्छी आदत मान लेते हैं, एक मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है- जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) कहते हैं. यह मानसिक बीमारी होती क्या है, और इसपर कैसे काबू पाया जाए, जानने के लिए इस आर्टिकल में बने रहिए...

ओसीडी क्या है

आपके दिमाग में एक ही 'विचार' या 'डर' बार-बार घूम रहा है, जैसे कोई गाना जो आपके सिर से उतर ही नहीं रहा. OCD में इसी तरह के 'अटपटे और अनचाहे विचार' आते हैं, जिन्हें 'ऑब्सेशन' कहते हैं.

चलिए इस मानसिक बीमारी को हम आपको कुछ उदाहरणों से समझाने की कोशिश करते हैं..

आपको बार-बार लगता है कि आपके हाथ गंदे हैं, या आपने कोई जर्म्स छू लिए हैं, चाहे वह साफ ही क्यों न हो

आपके दिमाग में चीजें सही जगह पर न होने के डर, गंदगी के डर को कम करने के लिए आप बार-बार और बहुत देर तक हाथ धोते रहते हैं, जब तक कि आपकी त्वचा सूखी न हो जाए,

इसके अलावा आप बार-बार दरवाजा, खिड़की, या गैस स्टोव जांचते हैं कि वह बंद है या नहीं. ये सारे लक्षण ओसीडी के लक्षण हैं.

ओसीडी होने पर क्या करें

सबसे जरूरी है कि आप Psychologist या Psychiatrist से बात करें. वे आपको सही तरह से पहचान कर बताएंगे कि आपको क्या करना है.

OCD जैसी बीमारी के इलाज के लिए एक खास तरह की थेरेपी होती है, जिसे 'कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT)' या इससे जुड़ी 'एक्सपोजर और रिस्पांस प्रिवेंशन (ERP)' थेरेपी कहते हैं. इसमें डॉक्टर धीरे-धीरे आपके डर का सामना करवाते हैं और बार-बार हाथ धोने से रोकते हैं. कुछ मामलों में, डॉक्टर दवाइयां भी देते हैं, जो दिमाग में केमिकल बैलेंस को ठीक करने में मदद करती हैं.

अगर आप समय रहते हैं इन सारे लक्षणों को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फिर यह धीरे-धीरे आपको मानसिक रूप से बीमार कर देती है, जिससे न सिर्फ आप बल्कि आपसे जुड़े लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी बन जाती है. इसलिए आप यहां दिए जा रहे सुझावों को ध्यान से पढ़ें और उन्हें फॉलो करें...

