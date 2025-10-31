विज्ञापन
कान में घुसे पानी को निकालने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. हम आपको 4 ऐसे आसान और घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिनसे पानी तुरंत बाहर निकल आएगा और आपको आराम मिलेगा.

नहाते समय कान में घुस जाए पानी तो अपनाएं ये 4 आसान उपाय, तुरंत निकल आएगा पानी
कई बार पानी कान के अंदर मौजूद यूस्टेशियन ट्यूब (Eustachian Tube) में फंस जाता है.

Ear care tips : नहाते समय, शैम्पू करते वक्त या स्विमिंग पूल में गोता लगाते ही कान में अक्सर पानी घुस जाता है, जोकि आम बात है. ये एक छोटा सा हादसा है, लेकिन इसका एहसास बहुत परेशान करने वाला होता है. क्योंकि इसके कारण कान के अंदर अजीब सी सनसनाहट (Gurgling Sound) और भारीपन महसूस होता है, कभी-कभी तो सुनाई देना भी बंद हो जाता है. ऐसे में फिर आप कान का पानी निकालने के लिए माचिस की तीली या रुई (Cotton Bud) का इस्तेमाल करते हैं, जो कान को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए हम आपको यहां पर 4 आसान उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके कान में घुसा पानी तुरंत बाहर आ जाएगा. 

सिर झुकाएं

जिस कान में पानी गया है, उस तरफ अपने सिर को तेजी से झुकाएं. अब अपने हाथ की हथेली को कान पर कसकर रखें और फिर तुरंत हटा लें. आप चाहें तो एक पैर पर खड़े होकर धीरे से उछल भी सकते हैं. ऐसा करने से गुरुत्वाकर्षण (Gravity) अपना काम करता है और पानी के मॉलिक्यूल्स (कण) को बाहर धकेल देता है.

जम्हाई और च्युंगम चबाएं

कई बार पानी कान के अंदर मौजूद यूस्टेशियन ट्यूब (Eustachian Tube) में फंस जाता है. यह ट्यूब कान के अंदरूनी हिस्से को गले से जोड़ती है. इसे खोलने के लिए आप जोर-जोर से जम्हाई लें या च्युइंग गम (Chewing Gum) चबाएं. इससे आपके कान के अंदर का दबाव (Pressure) बदलता है, जिससे ट्यूब खुल जाती है और फंसा हुआ पानी आसानी से बाहर निकल जाता है.

गरम सिकाई 

यह तरीका तब काम आता है जब पानी अंदर जमा हो गया हो. एक कपड़े को हल्का गरम करके अपने कान पर 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रखें. गर्मी से पानी भाप (Vapor) बनकर सूख जाएगा या धीरे-धीरे बाहर निकल आएगा. (ध्यान रहे कपड़ा इतना गरम न हो कि जलन होने लगे)

हेयर ड्रायर की मदद 

यह थोड़ा सावधानी वाला उपाय है. अपने हेयर ड्रायर को सबसे कम हीट सेटिंग (Low Heat Setting) पर रखें और अपने कान से कम से कम एक फुट दूर रखें. ड्रायर को लगातार हिलाते रहें. गरम हवा कान के अंदर की नमी को सुखा देगी. इस तरीके को अपनाने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि कान के पर्दे को नुकसान न पहुंचे.

इस बात का रखें खास ध्यान

अगर इन उपायों को करने के बाद भी कान से पानी नहीं निकलता है, दर्द बढ़ जाता है, या आपको सुनाई देना कम हो जाता है, तो तुरंत किसी ENT डॉक्टर को दिखाएं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

