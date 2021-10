PCOD Diet: पीसीओडी से परेशान महिलाओं को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए?

PCOD Diet Tips: यहां पीसीओडी वाली महिलाओं के लिए डाइट टिप्स दिए गए हैं

What To Eat And Avoid In PCOD: पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर (पीसीओएस के समान - पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) एक ऐसी स्थिति है जहां एक महिला के शरीर में हार्मोन अच्छी तरह से संतुलित नहीं होते हैं. यह एक सामान्य विकार है और यह अनुमान लगाया गया है कि 30% महिलाओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं होने का प्राथमिक कारण पीसीओडी है. विकार वजन बढ़ने, प्रजनन समस्याओं, अत्यधिक शारीरिक और चेहरे के बालों का कारण बनता है और इलाज न करने पर गंभीर स्वास्थ्य चिंताएं पैदा कर सकता है. पीसीओडी का परिणाम तब होता है जब शरीर शुगर को प्रभावी ढंग से कम करने वाले हार्मोन का उपयोग नहीं करता है. उपचार के बिना, पीसीओडी मोटापा, डायबिटीज, बांझपन और एंडोमेट्रियल कैंसर और गर्भाशय हाइपरप्लासिया के लिए आपके जोखिम को बढ़ा सकता है.