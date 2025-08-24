खा लिए यह लड्डू तो हार्मोनल दिक्कतें हो जाएंगी दूर, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा PCOS से लेकर डायबिटीज की दिक्कत होगी दूर

Women's Health: हार्मोंस में बदलाव के कारण महिलाओं की सेहत अत्यधिक प्रभावित होती है. किशोरावस्था से ही लड़कियों के शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं जिनसे उनकी सेहत पर असर पड़ता है. ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ-साथ इन हार्मोनल चेंजेस के चलते PCOS, PCOD, गट प्रॉब्लम्स या डायबिटीज जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. इसीलिए महिलाओं को अपने खानपान में उन पोषक तत्वों को शामिल करना जरूरी है जिनसे शरीर को भरपूर मात्रा में पोषण मिले और ये हार्मोनल दिक्कतें दूर रहें. न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने ऐसे ही फायदेमंद लडडुओं (Laddu) के बारे में बताया है जो हार्मोनल दिक्कतों से छुटकारा दिलाते हैं. आप भी इन लड्डुओं को बनाकर खा सकती हैं.

इन लड्डुओं से दूर होगी हार्मोनल दिक्कतें

श्वेता शाह ने बताया कि नई-नई मां बनी महिला से लेकर हर उस महिला को ये चीजें खानी चाहिए जो हार्मोनल दिक्कतों से दोचार हो रही है. आपको मुट्ठीभर चने, एक चम्मच घी और एक टुकड़ा गुड़ का लेकर खा लेना है. यह मिश्रण जड़ी-बूटी की तरह काम करता है. आप चाहे तो इन तीनों को मिलाकर लड्डू भी तैयार कर सकते हैं. इसके लिए बर्तन में गुड़ (Jaggery) को पानी के साथ पकाकर उसमें चना और घी डालकर गाढ़ा कर लें. इस मिश्रण को ठंडा करें और फिर लड्डू बना लें. रोजाना इन लड्डू को खाया जा सकता है.

हार्मोनल इंबैलेंस (Harmonal Imbalance) को ठीक करने के लिए अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें. खानपान में सब्जी, फल और अनाज को शामिल करें.

प्रोसेस्ड फूड्स से ज्यादा से ज्यादा परहेज करें. बाहर की पैकेटबंद चींजें आपकी दिक्कतों को बढ़ा सकती हैं.

अपनी डाइट में एंटी-इंफ्लेमेटरी फूड्स को शामिल करें. हरी पत्तेदार सब्जियां, फैटी फिश, ऑलिव ऑयल, टमाटर और सूखे मेवों को खानपान का हिस्सा बनाएं.

अंडे और पालक जैसे फूड्स PCOS में खाए जा सकते हैं. अपने आयरन इंटेक को बढ़ाने पर भी ध्यान दें.

मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स जैसे काजू, बादाम, केले और पालक खाएं.

फाइबर से भरपूर डाइट हार्मोनल दिक्कतों को दूर रखेगी. ऐसे में दाल, ब्रोकोली, ब्रुसेल स्प्राउट्स, एवोकाडो और नाशपाती वगैरह खाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.