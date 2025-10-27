विज्ञापन
पेट जल्दी साफ नहीं होता, तो कुछ दिन तक दही में मिलाकर खाएं ये चीज, फिर सुबह झट से खाली हो जाएगा पेट

Stomach Cleansing Home Remedies: अगर आप भी पेट की गंदगी साफ कैसे करें जैसे सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, तो आपको कुछ दिन तक दही में यहां बताई गई एक चीज मिलाकर सेवन करना चाहिए, तो आपका पेट सुबह झट से साफ हो जाएगा और आप दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे.

Stomach Cleaning Home Remedy: पेट की सफाई करने के लिए घरेलू उपाय.

Pet Ki Gandagi Kaise Nikale | Constipation Home Remedy: हमारे बदलते खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से पेट की दिक्कतें बहुत ज्यादा होने लगी हैं, जिनमें पेट साफ न होना भी एक बड़ी समस्या है. जब कभी भी किसी का पेट साफ नहीं होता है कब्ज जैसी दिक्कत होने लगती है तो पेट में गैस, एसिडिटी और हार्ट बर्न भी साथ-साथ परेशान करते हैं. पेट की सफाई यानी सुबह-सुबह पेट का अच्छे से खाली होना, हमारे पूरे दिन की शुरुआत को बेहतर बनाता है. लेकिन, जब पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो दिनभर भारीपन, गैस, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी समस्याएं परेशान करती हैं. यह सिर्फ असहजता ही नहीं, बल्कि आपके पाचन तंत्र की खराब स्थिति का संकेत भी हो सकता है.

आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताएंगे, जो न सिर्फ आसान है बल्कि बेहद असरदार भी है. अगर आप भी पेट की गंदगी साफ कैसे करें जैसे सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, तो आपको कुछ दिन तक दही में यहां बताई गई एक चीज मिलाकर सेवन करना चाहिए, तो आपका पेट सुबह झट से साफ हो जाएगा और आप दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे.

क्यों जरूरी है पेट का साफ रहना?

पाचन तंत्र का संतुलन: जब पेट साफ नहीं होता, तो शरीर में टॉक्सिन्स (toxins) जमा होने लगते हैं, जिससे पाचन बिगड़ता है और कई पेट की दिक्कतें होने लगती हैं.
त्वचा पर असर: कब्ज और गैस की समस्या से चेहरे पर मुंहासे, दाग-धब्बे और रूखापन आ सकता है. 
मूड और एनर्जी: पेट की गड़बड़ी से मूड खराब रहता है और थकान महसूस होती है, जिससे किसी काम में मन नहीं लगता है.
बीमारियों का खतरा: लंबे समय तक कब्ज रहने से बवासीर, फिशर और अन्य पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं.

पेट साफ करने के लिए दही में मिलाकर खाएं इसबगोल की भूसी

इसबगोल यानी सैलियम भूसी एक प्राकृतिक फाइबर है, जो पेट की सफाई में बेहद मददगार होता है. इसे दही में मिलाकर खाने से पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है और कब्ज की समस्या दूर होती है.

कैसे करें सेवन?

सामग्री:

1 कटोरी ताजा दही
1-2 चम्मच इसबगोल की भूसी

कैसे खाएं: रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट एक कटोरी दही में 1-2 चम्मच इसबगोल मिलाकर खाएं. इसके बाद आधा गिलास गुनगुना पानी पी लें.

ध्यान रखें:

  • दही ताजा और बिना नमक-चीनी के हो.
  • इसबगोल को तुरंत खाएं, वर्ना वह गाढ़ा होकर चिपचिपा हो जाता है.
  • रोजाना एक ही समय पर इसका सेवन करें.

इसबगोल और दही के फायदे (Benefits of Psyllium and Yogurt)

  • फाइबर से भरपूर: इसबगोल में घुलनशील फाइबर होता है, जो मल को नरम करता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है.
  • प्रोबायोटिक गुण: दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया आंतों की सेहत सुधारते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं.
  • गैस और एसिडिटी से राहत: यह मिश्रण पेट में गैस और जलन को कम करता है.
  • वजन घटाने में सहायक: फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल रहता है.

कुछ जरूरी सावधानियां:

पानी की मात्रा बढ़ाएं: इसबगोल फाइबर है, इसलिए इसे खाने के बाद पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, वरना उल्टा कब्ज बढ़ सकता है.
डायबिटीज के मरीज ध्यान दें: दही में प्राकृतिक शुगर होती है, इसलिए सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लें.
लंबे समय तक न लें: यह उपाय कुछ दिनों तक ही करें. अगर लंबे समय तक कब्ज की समस्या बनी रहे, तो डॉक्टर से संपर्क करें.

साथ में अपनाएं ये आदतें:

  • रोज सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं.
  • फाइबर से भरपूर डाइट लें, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज.
  • रेगुलर एक्सरसाइद करें जैसे योग, प्राणायाम, वॉक.
  • तनाव से बचें, क्योंकि मानसिक तनाव भी पाचन को प्रभावित करता है.

अगर आपको भी सुबह पेट साफ करने में परेशानी होती है, तो कुछ दिन तक दही में इसबगोल मिलाकर खाएं. यह एक सरल, सस्ता और असरदार घरेलू उपाय है, जो आपके पाचन को दुरुस्त कर सकता है. लेकिन, अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

